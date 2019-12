Rowerzyści spotkali spragnionego koalę. "Ma ktoś więcej wody?" - 28-12-2019 Jechali na rowerach po wzgórzach Adelajdy, kiedy natknęli się na spragnionego koalę. Zatrzymali się i napoili zwierzę. Na filmie słychać, jak koala łapczywie pije wodę. Upały w Australii nie ustają, a cierpią na tym zwierzęta. Wycieńczone szukają pomocy wśród ludzi. czytaj dalej

Władze australijskiego stanu Wiktoria nakazały natychmiastowe opuszczenie obszarów leśnych w hrabstwie East Gippsland na wschodzie stanu ze względu na zagrożenie pożarami.

"Wyjedźcie natychmiast, przebywanie w lesie dzisiaj lub jutro będzie bardzo, bardzo niebezpieczne" - napisał na Twitterze Chris Hardman ze straży pożarnej.

Służby ratunkowe nie mają możliwości, by pomóc w opuszczeniu zagrożonego terenu wszystkim osobom, które się na nim znajdują. Zaapelowały o uważne śledzenie komunikatów i przypomniały, że w czasie pożarów mogą wystąpić problemy z korzystaniem z telefonów komórkowych.

Odwołany festiwal

Ze uwagi na możliwość wystąpienia pożaru odwołano popularny festiwal muzyczny "Falls Festival" w mieście Lorne, który miał rozpocząć się w sobotę. W razie niebezpieczeństwa, ewakuacja byłaby utrudniona, ponieważ na teren festiwalu prowadzi tylko jedna droga. Na miejsce zdążyło przybyć już około dziewięć tysięcy ludzi.

Pożary strawiły już około 100 tysięcy z 300 tys. hektarów lasów w hrabstwie East Gippsland na wschodzie kraju. Rejon ten cieszy się popularnością wśród turystów w miesiącach letnich. Jak podaje ABC News, obecnie przebywa tam na wakacjach około 30 tysięcy osób.

Ofiary śmiertelne, zniszczone domy

W wyniku pożarów w stanach Nowa Południowa Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Queensland zginęło już co najmniej dziewięć osób. Ogień zniszczył ponad tysiąc domów, prawie 900 z nich znajdowało się w Nowej Południowej Walii, w której pożar objął powierzchnię 3,48 miliona hektarów.

Tegoroczny sezon pożarów rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach tragiczne żniwo. Pożarom towarzyszą rekordowe temperatury.

W piątek 27 grudnia termometry w południowej części kraju pokazały ponad 40 stopni Celsjusza. W tym tygodniu może być jeszcze gorzej - meteorolodzy z australijskiej Narodowej Agencji Meteorologicznej (Bureau of Meteorology) prognozują, że w Sydney temperatura może wzrosnąć do 44 st. C, a w Melbourne do 43 st. C.

