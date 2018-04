"Wymiona" na niebie. Mammatusy przepowiadają burze

Strefa burz rozciągała się na północny wschód od środkowej Bawarii. Jak poinformował portal Spiegel Online, w Saksonii zarejestrowano ponad 2400 rozbłysków w ciągu 30 minut. W Turyngii w wyniku uderzeń piorunów w ogniu stanęły dwa budynki.

Niemiecka Służba Meteorologiczna ostrzegała przed lokalnie pojawiającymi się silnymi burzami i podmuchami wiatru. W Arten, miejscowości położonej w północnej części Turyngii, wiało w porywach do 96 kilometrów na godzinę. W Querfurt w południowej Saksonii prędkość wiatru dochodziła do 94 km/h.

Na szczycie Brocken w górach Harz wiatr wiał w porywach do 106 km/h, natomiast niedaleko portu lotniczego w Berlinie - do 81 km/h.

Burzowej aurze towarzyszyły niecodzienne chmury o nazwie mammatus. Wypiętrzają się one spod dolnej części cumulonimbusów, a wyglądem przypominają zwisające z nieba wypukłości, wymiona lub wypustki.

Ich powstawaniu towarzyszą dynamiczne, silne i intensywne ruchy powietrza. Obecność takich chmur świadczy o nadchodzącej burzy.

Mammatusy podziwiali mieszkańcy centralnych i południowych Niemiec, a zdjęcia zamieszczali na portalach społecznościowych.

EPIC Mammatus Display on the backside of the storms moving through ctrl- & eastern Germany today. Taken close to Leipzig, Saxony, the Mammatus clouds were just lit up by the last bit of setting sun. Source: @Gewitterjagd pic.twitter.com/q76uw54vOE

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 5 kwietnia 2018