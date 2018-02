Francja w śniegu, ciężarówki stoją na poboczu od kilku dni. "Komunikacyjny chaos" - 09-02-2018 Złe warunki atmosferyczne we Francji. W wielu miejscach zima spowodowała kłopoty komunikacyjne. Na jednej z autostrad sznur samochodów ciężarowych stoi na poboczu od kilku dni. Synoptycy są zaniepokojeni: śnieżny front przesuwa się wolniej niż przewidywali. czytaj dalej

Z powodu intensywnych opadów śniegu odwołano około 1500 lotów w Chicago i Detroit, czyli mnie więcej jedną piątą wszystkich zaplanowanych na lotniskach w tych miastach - informuje Reuters.

Burza śnieżna spowodowała "znacznie wyższą niż zazwyczaj" liczbę wypadków drogowych - przekazuje z kolei "Chicago Tribune".

W szkołach publicznych w Chicago w piątek odwołano zajęcia. Na podobne działania zdecydowały się władze w innych aglomeracjach regionu Wielkich Jezior, m.in. Detroit oraz Milwaukee.

Na zgubne działanie mrozu narażone są 23 miliony Amerykanów, a liczba ostrzeżeń meteorologicznych znacznie wzrosła.

Wideo Burza śnieżna w Stanach Zjednoczonych

Zimowa batalia: Nowy Jork i Chicago

Zastój w pogodzie. To nie do końca dobra wiadomość - 10-02-2018 W pogodzie zapanował meteorologiczny zastój: niskiej temperaturze towarzyszy - a właściwie: nie towarzyszy - całkowicie lub niemal całkowicie bezwietrzna pogoda. Co ciekawe, nawet ten rzadki w pogodzie spokój okazuje się podstępnie niebezpieczny. czytaj dalej

- Dziś śniegu jest jeszcze więcej, tylko w ten weekend spadnie go znacznie więcej niż zazwyczaj zimą - poinformował burmistrz Nowego Jorku Rahm Emanuel podczas porannej konferencji w piątek, zapewniwszy, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niego priorytetem.

- Niezależnie od tego, czy chodzi o dzieci, bezdomnych, seniorów, niepełnosprawnych - staramy się zapewnić im warunki, dzięki którym przetrwają tę pogodę - dodał.

Z kolei mieszkańców Chicago nawiedziła najgorsza od trzech lat zamieć śnieżna. W lutym 2015 roku spadło ponad 40 centymetrów śniegu, później natomiast nie doszło do opadów wyższych niż 10 centymetrów. Aż do teraz: w Lemont i Orland Park opady sięgają 30 centymetrów, a w samym Chicago w sobotę nad ranem wyniosły 18 centymetrów.

Mieszkańcy zbroją się do walki ze śnieżycą, a przygotowania są zakrojone na szeroką skalę.

- Łopaty w gotowości, chodniki przysypane - wylicza Pam Smith, mieszkanka Chicago. - Mamy zapasy wina i jedzenia, a w kominku buzuje ogień - dodała.

Obejrzyj całe nagranie:

Wideo Burza śnieżna w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja w Chicago

Na drogach lód, a ostrzeżeń nie brakuje

Kolejny dzień, kolejni uratowani. Ratownicy nadal przeszukują gruzowisko - 10-02-2018 Trzęsienie ziemi, do którego doszło we wtorek, tylko do piątku doprowadziło do śmierci 15 osób. W sobotę akcję ratunkową kontynuowano, a spod gruzów wyciągnięto trzy kolejne ciała. Udało się też uratować jedną zaginioną osobę. czytaj dalej

Większość dróg w regionie pokrywa śnieg oraz lód, a widoczność jest znacznie ograniczona. Służby bezpieczeństwa apelują o ostrożność i pozostanie w domach.

W piątek oraz w sobotę rano front burzowy rozciągał się od stanu Montana na zachodzie USA po południowe Michigan. Burza zmierza w kierunku wschodniego wybrzeża USA, w tym Nowego Jorku. Służby meteorologiczne ostrzegają, że w niektórych miejscach może spaść nawet 36 cm śniegu.

W sobotę amerykańska Państwowa Służba Meteorologiczna w Stanach wydała ostrzeżenia przed ewentualną powodzią na wschodzie kraju.

Wideo Złe warunki pogodowe w Stanach









Watch a winter storm blanket Chicago in snow last night in our time-lapse video. https://t.co/jICZld2ABZ pic.twitter.com/Zaw8TGlySH — Chicago Tribune (@chicagotribune) 9 lutego 2018





Let it snow

let it snow

let it snow... 🤗#Chicago pic.twitter.com/LUzVpmpnWF — Linda Freeman (@lindafreeman_) 9 lutego 2018





Chicago snow day in @AtlasReactor with @dmgincs



Snow + metal music + games



What could be better?

(maybe a giveaway?)https://t.co/NUdCOS44Fm pic.twitter.com/ppezLNWhc1 — justifiable187 - GG (@justifiable187) 9 lutego 2018





Visibility is less than a mile in #Chicago. From our vantage point, the #WillisTower, formerly the #SearsTower is barely visible through the snow from winter storm #Mateo. @weatherchannel continues live coverage as the #snow keeps falling and winds pick up in the #WindyCity! pic.twitter.com/BTCtloBW04 — Justin Michaels (@JMichaelsNews) 9 lutego 2018





Snow blankets Chicago as winter storm sweeps U.S. Midwest https://t.co/tASNcnd38G pic.twitter.com/ay99eCBX5P — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 9 lutego 2018





If anybody wants a visual representation of our snow in #Chicago 😭🤦🏾‍♂️😕🤣 he got SKIIIIIIs on y’all ✌🏾⚰️ pic.twitter.com/CMwxntq3a1 — j. F i t z ² ² (@jfitz_real) 9 lutego 2018