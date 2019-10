Wypadki na drogach, odwołane loty. Burza śnieżna przeszła przez Kanadę i Stany Zjednoczone

Pożary trawią okolice Los Angeles - 13-10-2019 Ponad tysiąc strażaków walczyło w sobotę z bardzo szybko przemieszczającym się ogniem na północnych krańcach Los Angeles. To niejedyny pożar, który wybuchł w ostatnim czasie w południowej Kalifornii. Władze informują o trzech ofiarach śmiertelnych. czytaj dalej

Część drzew nie zdążyła jeszcze zrzucić liści, temperatura przypominała późne lato, a już następnego dnia termometry wskazywały wartości wprost ze środka zimy.

Pierwsze opady śniegu odnotowano w czwartek nad północną częścią Gór Skalistych w Kanadzie. Następnie zyskując na sile, zaczęły przesuwać się w kierunku Stanów Zjednoczonych, obejmując swoim zasięgiem Kolorado oraz Dakotę Południową i Północną. W czwartek dotarły do kanadyjskich prerii.

Fatalne warunki na drogach

Według Departamentu Policji w Denver doszło do około 100 wypadków samochodowych. W piątek apelowano do kierowców o niewjeżdżanie na jezdnie. Patrol Autostrady Dakoty Północnej i Departament Transportu Dakoty Północnej ogłosiły zamknięcie autostrady międzystanowej prowadzącej do Minnesoty i innych dróg, m.in. odcinek autostrady w Kolorado. Zimowa aura zmusiła również podróżujących samolotami do zmiany swoich planów. Ponad 100 lotów zostało odwołanych, a kolejnych 800 - opóźnionych.

Jak podaje Associated Press, w czwartek dziesiątki szkół w okolicach Nebraski i Dakoty Południowej odwołały lekcje. W tym obszarze spadło od 13 do 25 cm śniegu.

O kilkadziesiąt stopni mniej

W ciągu zaledwie dwóch dni w Denver temperatura spadła o 35 stopni. Jeszcze w środę po południu termometry wskazywały 28 st. Celsjusza, a już w czwartek rano -7 st. C. Było to największe dwudniowe wahanie temperatury, jakie kiedykolwiek odnotowano w październiku.

Słabnące opady śniegu pozostaną jeszcze w niedzielę nad Dakotą Północną i północnymi regionami Minnesoty. Za sprawą porywistego wiatru będą występować zamiecie zmniejszające widoczność.