Rośnie bilans ofiar sztormu Elsa. To nie koniec gwałtownej pogody - 20-12-2019 Pięć osób zginęło w wyniku ulewnego deszczu i porywistego wiatru w Hiszpanii i Portugalii po przejściu sztormu Elsa. To jednak nie koniec zagrożeń, bo do krajów zbliża się kolejne pogodowe zagrożenie - Fabien. czytaj dalej

W czwartek na obszarze metropolitalnym Wichita w stanie Kansas warunki na drodze były naprawdę trudne. Trwała burza śnieżna, a padający śnieg topniał na asfalcie, tworząc śliską nawierzchnię. Pomimo tego kierowca ciężarówki zdecydował się wyprzedzić radiowóz. Kiedy zmieniał pas, stracił panowanie na autem. Wjechał do rowu i po chwili ciężarówka leżała już na boku.

Policjanci stanowi opublikowali to nagranie w mediach społecznościowych jako przestrogę dla kierowców.

"Na szczęście nikt nie został ranny" - napisał na Twitterze policjanci patrolujący autostradę.

Święta z deszczem

Na początku przyszłego tygodnia kolejna burza nadciągnie nad południowo-wschodnie Stany. Przyniesie ulewne deszcze i porywisty wiatr. Połączenie tych wszystkich czynników sprawi, że podróżowanie i przedświąteczne zakupy mogą być utrudnione. Miejscami, w stanie Alabama, może spaść od 50 do 100 litrów wody na metr kwadratowy.