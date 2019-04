"Wystarczy niewielka susza". Kolejne dziesiątki milionów ludzi na progu katastrofy

Głód, destabilizacja polityczna i gospodarcza. "Zmiany klimatu są nieuchronne" - 30-11-2018 Smog to jeden z palących problemów Polski. Pogłębiamy go, używając węgla słabej jakości. Wpływa to również na globalne ocieplenie, które przyspiesza w zatrważającym tempie. O tym, co czeka mieszkańców naszej planety, w związku ze zmianami klimatu, mówił na antenie TVN24 fizyk Marcin Popkiewicz. czytaj dalej

Doroczny "Globalny raport na temat kryzysu żywnościowego" przedstawiła we wtorek Food Security Information Network (Sieć Informacyjna o Bezpieczeństwie Żywnościowym - FSIN).

Raport o kryzysie żywnościowym

W ramach projektu badacze analizują sytuację w 53 krajach. Klasyfikują ją według pięciostopniowej skali, w której trzeci poziom oznacza kryzys, czwarty - stan alarmowy (emergency), a piąty - głód/katastrofę.

Ekstremalne warunki pogodowe, wojny i kryzysy gospodarcze sprawiły, że w 2018 roku ponad 113 milionów ludzi na świecie dramatycznie potrzebowało pomocy żywnościowej, czyli żyło na terenach zaliczonych do powyższych trzech poziomów - ustalili autorzy raportu. Jak ostrzegł we wtorek Luca Russo, starszy analityk FAO, w tym roku grozi to kolejnym co najmniej dziesiątkom milionów.

- Te 113 milionów, to wierzchołek góry lodowej - zaznaczył Russo. Oszacował, że następne 143 milionów mieszkańców naszego globu żyje w warunkach "tak niestabilnych, że wystarczy niewielka susza", by doszło do kryzysu żywnościowego.

Ponad 100 milionów potrzebujących pomocy żywnościowej



Najtrudniejsza sytuacja w 2018 roku była w Jemenie, gdzie prawie 16 milionów ludzi pilnie potrzebowało pomocy żywnościowej. Kolejne miejsca zajęły: Demokratyczna Republika Konga - 13 milionów i Afganistan - 10,6 miliona. Według Russo, gdyby nie międzynarodowa pomoc, niedożywienie lub głód miałyby znacznie większą skalę, na przykład w Jemenie dotknęłyby co najmniej 20 milionów mieszkańców.



Ubiegły rok był trzecim z kolei, kiedy liczba ludzi żyjących w warunkach kryzysu żywnościowego przekroczyła 100 milionów, przy czym sytuacja była nieco lepsza niż w 2017 roku, kiedy liczbę potrzebujących oszacowano na 124 miliony. Ta różnica, zdaniem FSIN, wynikała z mniejszej skali upałów, suszy, powodzi i ulewnych opadów.

Food Security Information Network (FSIN)

FSIN to ogólnoświatowy projekt sponsorowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz międzynarodowy ośrodek badawczy International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Autorzy opracowania podkreślili, że raport nie obejmuje 13 krajów i terytoriów, których problem dotyczy, ale z których nie sposób uzyskać wiarygodnych aktualnych danych. Chodzi między innymi o Koreę Północną, Wenezuelę i Saharę Zachodnią.