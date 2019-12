Wysycha jeden z cudów świata. Najmniejszy poziom wody od 25 lat

Głód, choroby i gwałtowne zjawiska. Zatrważający raport WMO - 04-12-2019 Rok 2019 zamyka dekadę, w której mierzyliśmy się z globalnym przegrzaniem, cofającym się lodem i rekordowo wysokim poziomem mórz. Uplasował się również w pierwszej trójce najgorętszych lat w historii pomiarów. Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała wstępny raport za 2019 rok. czytaj dalej

Wodospady Wiktorii na rzece Zambezi, znajdujące się na granicy Zimbabwe i Zambii w południowej Afryce, od dziesiątek lat przyciągają miliony turystów. Jednak największa susza tego wieku stwarza obawy, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do zniknięcia jednej z największych atrakcji turystycznych na świecie i w tej części Afryki.

Dotkliwa susza spowodowała, że przepływ wody w wodospadach stał się znacznie mniejszy niż zwykle. Choć poziom wody w porze suchej zawsze się zmniejszał, specjaliści podali, że ten rok przyniósł bezprecedensowy spadek. Jak pokazują dane instytucji hydrologicznej Zambezi, przepływ wody jest najmniejszy od 1995 roku i plasuje się znacznie poniżej długoterminowej średniej.

Prezydent Zambii Edgar Lungu skomentował sytuację mówiąc, że to "wyraźne przypomnienie o tym, co zmiany klimatyczne robią z naszym środowiskiem".

- Kiedy w poprzednich latach robiło się sucho, woda nie wysychała do tego stopnia - powiedział Dominic Nyambe, sprzedawca ze sklepu znajdującego się w pobliżu wodospadów. - To jest nasze pierwsze takie doświadczenie - dodał.

Naukowcy są ostrożni

Badacze nie chcą jednak kategorycznie obarczać zmian klimatycznych winą za zmniejszanie się poziomu wody w wodospadach.

Jak wytłumaczył jeden z hydrologów i specjalista ds. rzeki Zambezi, Herald Kiling, nauka o klimacie dotyczy dziesięcioleci, a nie poszczególnych lat, dlatego czasami trudno stwierdzić, czy zmiany klimatyczne są przyczyną zmniejszania się poziomu wody, ponieważ susze występują od zawsze. Dodał, że ze stwierdzeniem, iż zmiany klimatu powodują to zjawisko można się zgodzić, jeśli do występowania susz będzie dochodziło coraz częściej.



Killing powiedział, że modele klimatyczne prognozowały kiedyś częste występowanie suchych lat w basenie rzeki Zambezi. Jak przyznał, "zaskakujące było to, że do susz dochodziło tak często". Ostatnia wystąpiła bowiem zaledwie trzy lata temu. W miarę podnoszenia się temperatury wody w rzece, co sekundę wyparowywało z niej 437 metrów sześciennych wody.

Głód i niedostatek wody

W południowych częściach Afryki około 45 milionów ludzi potrzebuje pomocy żywnościowej po nieudanych zbiorach spowodowanych suszą. Brakuje również wody pitnej. Przedstawiciele różnych państw dyskutują na trwającej konferencji klimatycznej w Madrycie o sposobach powstrzymania ocieplenia klimatu, spowodowanego emisją gazów cieplarnianych wywołaną przez człowieka.

Zimbabwe i Zambia doświadczyły również przerw w dostawach prądu, ponieważ są w dużym stopniu uzależnione od elektrowni wodnej Kariba na rzece Zambezi.

Wodospady Wiktorii zostały odkryte w 1855 roku przez szkockiego misjonarza Davida Livingstone'a. Znajdują się na terenie Parku Narodowego Wodospadów Wiktorii. W 1989 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważane są za jeden z siedmiu naturalnych cudów świata.