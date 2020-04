WHO: sześć kryteriów dla krajów, które chcą złagodzić restrykcje - 14-04-2020 Na świecie odnotowano już niemal dwa miliony zachorowań na COVID-19. W wielu krajach obostrzenia obowiązują już od kilku tygodni. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła sześć kryteriów, które powinny spełnić państwa, które rozważają poluzowanie obostrzeń w walce z pandemią COVID-19. czytaj dalej

W dzielnicy na peryferiach Rzymu, Centocelle, pewna kobieta bardzo powoli szła chodnikiem. Tuż przy jej boku, jeszcze wolniej, szedł żółw. Zauważyło to dwóch karabinierów, którzy patrolowali osiedle.Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i domagali się wytłumaczenia, dlaczego opuściła swój dom. Konieczności wyprowadzenia żółwia na spacer nie uznali za wystarczające wyjaśnienie.- Żółw to nie pies, z którym można wychodzić na mocy obowiązujących przepisów - zaznaczyli.Właścicielka gada otrzymała grzywnę w wysokości kilkuset euro.Karabinierzy zażądali następnie, by jak najszybciej wróciła z nim do domu. Aby nie przedłużać spaceru, wzięła go na ręce, jak podała włoska prasa.