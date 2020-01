Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Blisko 300 zakażonych

Wirus podobny do SARS straszy w Azji. Ekspert: podstawą profilaktyki jest higiena - 20-01-2020 Tajemniczy koronawirus budzi coraz większy postrach w Azji. Tylko w Chinach zarażonych jest ponad 200 osób, a trzy już zmarły. Przypadki zachorowań zanotowano także w Korei Południowej, Japonii i Tajlandii, gdzie trwa szczyt sezonu turystycznego, a na tamtejszych plażach odpoczywają też Polacy. Zobaczy materiał magazynu "Dzień na Świecie" TVN24 BIS. czytaj dalej

Jak poinformował we wtorek na konferencji burmistrz miasta Wuhan, bilans ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Chinach wzrósł do sześciu. Według Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia w kraju łącznie zakażonych jest 291 osób. Najwięcej przypadków - 270 - stwierdzono w prowincji Hubei, a w samym mieście Wuhan - 258. Inne przypadki odnotowano w Pekinie, Szanghaju, południowej części prowincji Guangdong oraz prowincji Zhejiang.

Dwa przypadki zakażenia stwierdzono też w Tajlandii i po jednym w Korei Południowej oraz Japonii.

WHO zwołuje Komisję

Miejska komisja zdrowia w Wuhan poinformowała ponadto, że 15 pracowników medycznych jest zakażonych koronawirusem, stan jednego z nich jest krytyczny.

W środę w Genewie odbędzie się spotkanie Komisji do spraw Nagłych Wypadków (Emergency Comittee) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa i tego, czy stanowi on międzynarodowe zagrożenie. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia potwierdziła, że może on być przenoszony między ludźmi.

WHO spodziewa się, że w najbliższych dniach mogą pojawić się kolejne przypadki zakażenia koronawirusem na terenie Chin i poza granicami tego kraju.

W najbliższym czasie setki milionów Chińczyków będą podróżować w kraju i za granicą z okazji Chińskiego Nowego Roku - będzie to poważne wyzwanie dla służb medycznych.

Co wiemy o nowym koronawirusie

Wirus nazywany jest 2019-nCoV i jest nowym, niezidentyfikowanym wcześniej typem koronawirusa;

Spośród wielu odmian koronawirusów jedynie sześć z nich potrafi atakować ludzi. Ten odkryty w Wuhan może być siódmym takim podtypem;

Naukowcy twierdzą, że "najbardziej prawdopodobnym" źródłem pochodzenia wirusa są zwierzęta, ale doszło też do jego transmisji między ludźmi;

Zakażenie wywołane nowym koronawirusem może się objawiać gorączką, kaszlem, spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu;

W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem zaleca się, aby dobrze gotować mięso i jajka oraz unikać kontaktu ze zwierzętami i osobami, które wykazują objawy przeziębienia lub grypy.

Koronawirus - co to?

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować wiele różnych infekcji, od zwykłego przeziębienia, aż po ostry zespół niewydolności oddechowej (SARS). Objawy choroby obejmują gorączkę, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach.

Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. Na wielu międzynarodowych lotniskach, m.in. w USA, Japonii, Tajlandii, Singapurze i Korei Południowej, podróżni z Wuhan są poddawani badaniom lekarskim.