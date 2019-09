Burza tropikalna Fernand uderzyła w wybrzeże - 05-09-2019 W meksykańskie wybrzeże uderzyła burza tropikalna Fernand. Meteorolodzy ostrzegają przed ulewnymi opadami deszczu, które mogą lokalnie sięgnąć nawet 254 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

W piątkowy poranek polskiego czasu huragan Dorian znajdował się w odległości 70 kilometrów na południowy wschód od Wilmington w Karolinie Północnej - podało Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Żywioł jest huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 150 kilometrów na godzinę. Huragan przesuwa się z prędkością 24 km/h na północny wschód.

Żywioł ma zbliżać się do wybrzeża Stanów Zjednoczonych i może nawet w nie uderzyć. Istnieje ryzyko, że przejdzie nad łańcuchem wysp barierowych Outer Banks, leżących wzdłuż wybrzeża Karoliny Północnej.

Synoptycy ostrzegają mieszkańców przed groźnymi falami sztormowymi, niebezpiecznymi wichurami i gwałtownymi powodziami na wybrzeżu obu Karolin oraz południowo-wschodniej Wirginii.

Bilans ofiar

Dorian, który wcześniej był zakwalifikowany jako huragan najwyższej piątej kategorii, w weekend zdewastował Bahamy. Zginęło tam co najmniej 30 osób.

Według agencji AP w związku z huraganem w Stanach Zjednoczonych zginęły cztery osoby. Trzy przypadki miały miejsce w hrabstwie Orange na Florydzie i były wypadkami podczas przygotowań do nadejścia huraganu. W Karolinie Północnej 85-letnia kobieta spadła z drabiny, po tym jak próbowała zabezpieczyć swój dom przed nadejściem Doriana.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (NHC)

Na Bahamach zostawił krajobraz jak po wojnie.

Brak prądu, powalone drzewa, zalania

Dorian przyczynił się do powstania co najmniej trzech tornad. Jak podały lokalne media, jedno z nich, które utworzyło się w Karolinie Północnej na terenie Emerald Isle, dokonało zniszczeń na kempingu, nikt jednak nie został ranny.

Towarzyszące huraganowi silne porywy wiatru pozrywały na wybrzeżu USA dachy i linie energetyczne, powyrywały drzewa. Ponad 260 tysięcy domów i firm jest bez prądu, głównie w Karolinie Południowej i Georgii.

Ze względu na ulewny deszcz rzędu 180 litrów wody na metr kwadratowy w niektórych częściach miasta Charleston w Karolinie Północnej pojawiły się zalania. Woda sięgała 30 centymetrów.

John Tecklenburg, burmistrz miasta Charleston, poinformował, że towarzyszący żywiołowi porywisty wiatr powalił co najmniej 115 drzew. - 85 dróg zostało zamkniętych, z czego 20 zostało zalanych - dodał.

W czwartek ewakuację zarządzono w Wirginii. Wcześniej w położonych bardziej na południe stanach ewakuowano około trzech milionów ludzi. Według Amerykańskiego Czerwonego Krzyża efekty Doriana może odczuć nawet 19 milionów osób.

Nocne zdjęcie satelitarne huraganu Dorian z 5 września (NASA)

>>>POZOSTAŁOŚĆ PO DORIANIE DOTRZE TEŻ DO EUROPY

Tragedia na Bahamach

Tragedia na Bahamach

Huragan zabił jedną osobę w Portoryko, po czym zawisł nad Bahamami na wiele godzin, przynosząc ulewne deszcze i bardzo silny wiatr. Dorian, jako huragan najwyższej, piątej kategorii, przeszedł nad Bahamami, pustosząc dwie wyspy - Wielkie Abaco i Wielką Bahamę.

- Bilans potwierdzonych ofiar śmiertelnych huraganu Dorian wzrósł do 30 osób - powiedział Duane Ernest Sands w rozmowie z AP. W jego ocenie bilans może się "znacząco podnieść".

Większość ofiar to ludzie zabici na wyspie Wielka Bahama oraz na wyspie Wielkie Abaco, włączając w to osoby, które zmarły w wyniku odniesionych ran już po przewiezieniu ich do szpitali na wyspie New Providence.

O możliwości znacznego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych mówił w środę także zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Mark Lowcock, który podkreślił, że ogrom zniszczeń widoczny na zdjęciach satelitarnych zdewastowanych terenów może sugerować, iż wkrótce odnajdywane będą kolejne ciała.

Trzy potężne żywioły na jednym zdjęciu. Szczyt sezonu na huragany

Pomoc od innych krajów

Według Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na Bahamach uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów. Szacuje się, że straty na Bahamach związane z huraganem wynoszą około 7 miliardów dolarów.

Mark Lowcock poinformował podczas konferencji, że jedzenia, schronienia i pomocy medycznej potrzebuje około 70 tysięcy osób.

- Istnieje obawa, że niektóre miejsca, gdzie mieszkali ludzie, zostały zniszczone, zatopione lub zmyte przez wodę - mówił Lowcock. - Jedną z niewiadomych jest to, gdzie teraz znajdują się ludzie, którzy tam mieszkali i jak ich odnaleźć - dodał.

Już teraz podejmowane są międzynarodowe wysiłki, aby pomóc mieszkańcom zdewastowanych regionów.

Pomoc zapewniła brytyjska marynarka wojenna, a Jamajka wysłała 150-osobowy kontyngent wojskowy, aby pomóc w zabezpieczeniu Abaco i Wielkiej Bahamy. Pomagają również wolontariusze, którzy przywożą zapasy na wyspy.

Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wysyłają dostawy na wyspy, w tym materiały, które pierwotnie były przeznaczone dla ofiar Doriana na Florydzie.

- Dajmy z siebie wszystko w momencie tej historycznej tragedii - powiedział Minnis.