Wzrósł tragiczny bilans trzęsienia w Albanii

Erupcja wulkanu Fuego. Z krateru wydobywają się chmury dymu i popiołu - 29-11-2019 Położony w południowej Gwatemali wulkan Fuego daje o sobie znać i wykazuje duży wzrost aktywności. Władze wydały szereg ostrzeżeń. czytaj dalej

Według najnowszych danych do 49 osób wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi w Albanii. Ratownicy z Albanii, Serbii i Czarnogóry wciąż przeszukują gruzy zawalonego hotelu w turystycznym mieście Durres - relacjonuje AP. Pod gruzami wciąż może znajdować się jedna osoba - przekazała rzeczniczka resortu obrony Albana Qehajaj. W tym mieście odnotowano największą liczbę ofiar śmiertelnych - 25.

23 osoby zginęły w mieście Thumane, gdzie akcję poszukiwawczą zakończono w środę. Jedna osoba zginęła w miejscowości Kurbin.

Wśród ostatnich odnalezionych ofiar była między innymi matka z trojgiem dzieci, w tym dwuletnimi bliźniakami i siedmioletnim synem, których ciała ratownicy wydobyli spod gruzów domu w Durres w czwartek.

Apel o pomoc

Premier Albanii Edi Rama poinformował, że w ramach akcji poszukiwawczej udało się uratować 45 osób. Powiedział też, że w trzęsieniu ziemi zginęło 10 całych rodzin. Większość ofiar śmiertelnych to osoby, które zginęły podczas snu. Szef rządu przekazał, że około 700 budynków w Durres i ponad 235 w Tiranie zostało poważnie uszkodzonych. Wiele budynków zawaliło się.

- Nadchodzą dla nas ciężkie czasy nieustannej pracy, by przywrócić życie do normalności - wskazał Rama. Przekazał, że zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc w odbudowie, i obiecał, że osoby, które straciły domy, w ciągu roku zamieszkają "w lepszych warunkach niż przed trzęsieniem".

Około dwóch tysięcy mieszkańców Durres i Thumane zostało tymczasowo zakwaterowanych w hotelach, szkołach i halach sportowych.

Trzęsienie ziemi w Albanii (PAP/EPA)





































Strefa ryzyka

Śnieżyce, ulewny deszcz i powodzie. Gwałtowna pogoda w Stanach Zjednoczonych - 29-11-2019 Burze śnieżne sparaliżowały ruch drogowy i lotniczy w Stanach Zjednoczonych. Na zablokowanych drogach utknęły samochody. W południowej Kalifornii padał ulewny deszcz, którzy poskutkował powodzią. czytaj dalej

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS ziemia w Albanii zatrzęsła się tuż przed godziną 4 w nocy z poniedziałku na wtorek. Epicentrum znajdowało się około 30 kilometrów na zachód od Tirany, a hipocentrum na głębokości 10 km. Wstrząsy wtórne odczuwalne były na Bałkanach i w regionie Puglia w południowych Włoszech.

We wrześniu tego roku seria stosunkowo słabych wstrząsów o magnitudzie do 5,6 uszkodziła w Albanii około 500 domów. Ponad 100 osób zostało rannych. Wówczas albańskie ministerstwo obrony określiło to trzęsienie jako najsilniejsze od 30 lat. Wstrząsy odczuwalne były także w sąsiednich krajach: Macedonii Północnej i Czarnogórze.

Albania znajduje się w strefie podatnej na trzęsienia ziemi, którą co kilka dni nawiedzają wstrząsy, choć większość z nich nie jest odczuwalna.