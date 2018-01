Wzrosła liczba ofiar sztormu Eleanor. Troje zabitych, 30 rannych

Potężny wiatr, który w wielu europejskich państwach pozostawił za sobą pas zniszczeń i szereg podtopień, doprowadził do śmierci trzech osób. Wichura rozszalała się 3 stycznia, ale we Francji, Szwajcarii, Niemczech i kilku innych krajach strat wciąż nie udało się w pełni oszacować.

Sprzątanie po niszczycielskiej wichurze trwa, ale we Francji właśnie oszacowano liczbę ofiar śmiertelnych wichury. Śmierć poniosły trzy osoby, a strażak i dwie starsze osoby pozostają zaginione. Jedna z ofiar to 21-letni narciarz, który zginął w Morillon, gdy przygniotło go upadające drzewo. Aż 30 osób zostało rannych w wyniku wichury.

Przez ponad 24 godziny ulewne deszcze i wiatr wiejący z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę szalały w środę nad Francją, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Niemcami, Belgią, Holandią i Hiszpanią. Anulowano wiele połączeń lotniczych, ograniczony był także ruch kolejowy.

Wiele z zamkniętych w środę we Francji alpejskich kurortów narciarskich zostało w czwartek otwartych, jednak turystów ostrzega się przed lawinami.

Także w górach Austrii silne opady śniegu spowodowały, że wydano ostrzeżenie o lawinach.

Kłopoty na Wyspach

Sztorm przybył wraz z zimnym frontem, atakując w pierwszej kolejności Irlandię, następnie Wielką Brytanię. W Irlandii przynajmniej 16 tysięcy mieszkań i obiektów biurowych jest bez prądu.

W momencie, gdy deszcz i wiatr uderzył w atlantyckie wybrzeże Irlandii, doszło do podtopień na ulicach Galway. Sfilmowano samochód, który przedzierał się przez wodę sięgającą do kolan.

- Najbezpieczniejszą rzeczą, jaką mogłam zrobić, było przejechanie przez to - mówi Selina Callaghan, kierująca wspomnianym samochodem. W wypowiedzi dla brytyjskiej agencji prasowej Press Association zaznaczyła, że odwiedziła wybrzeże, aby obserwować wysokie fale. -Jeśli bym tego nie zrobiła, prawdopodobnie byłabym martwa - dodała.

Wysoki poziom wody na wybrzeżu zmusił władze Londynu do zamknięcia ruchomej zapory wodnej na Tamizie w celu ochrony miasta przed zalaniem.

Na brytyjskiej wyspie Jersey prognozowane były jedne z najwyższych pływów, które miałyby sięgać 11,6 metra wysokości. W związku z tym policja zamknęła w środę wiele dróg podczas porannych godzin szczytu, powodując tym samym duże korki.

"Sztorm jest świetny"

W środę w Paryżu została zamknięta na kilka godzin wieża Eiffla, podobnie jak parki miejskie, z obawy przed spadającymi gałęziami.

W niektórych silny wiatr wzbudzał jednak entuzjazm.

"Sztorm jest świetny, jeśli obserwuje się go z bardzo daleka" - napisał na Twitterze Minister Spraw Wewnętrznych Francji. "Nie należy być lekkomyślnym, prowadzić pojazdów w pobliżu wybrzeża oraz nie wolno lekceważyć siły fal" - dodał.

Wykolejony pociąg, przewrócone drzewa

W miarę, jak wiatr - na pewnych obszarach nazwany przez ekspertów Burglind - wkraczał do centralnej Europy, utrudnienia dotknęły osoby podróżujące po Szwajcarii i Niemczech, gdzie wykoleił się pociąg po zderzeniu z powalonym drzewem w Nadrenii Północnej Westfalii.

Nie jest to odosobniony przypadek utrudnień w komunikacji. W Holandii, pomiędzy Amsterdamem i miejscowością Breukelen, gałęzie uszkodziły trakcję kolejową, powodując spore zakłócenia w funkcjonowaniu pociągów.

Władze szybkiej kolei pomiędzy Rotterdamem i Bredą odwołały przejazdy w związku z warunkami atmodferycznymi.

W szwajcarskim Bernie wiatr wyrwał z korzeniami wysokie świąteczne drzewko znajdujące się naprzeciwko dworca centralnego.