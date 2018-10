Z gejzeru w Yellowstone wytrysnęły śmieci

Kula lawy z wulkanu Kilauea spadła na statek. 23 osoby ranne - 17-07-2018 23 osoby zostały ranne, gdy kula gorącej lawy wulkanicznej spadła na statek z turystami, którzy oglądali erupcję wulkanu Kilauea na największej wyspie archipelagu Hawajów - Big Island. czytaj dalej

Podczas eksplozji gejzer wyrzucił wrzącą wodę na ponad dziewięć metrów. Wraz z nią w powietrze wyleciały... śmieci. Prawdopodobnie były to przedmioty wrzucane do gorącego źródła przez turystów od 1930 roku.

- Niektóre z nich mają wartość historyczną, więc zostaną zinwentaryzowane przez kuratorów i trafią do archiwów Parku Narodowego Yellowstone - zaznaczyli przedstawiciele parku.

Wokół ujścia wulkanu pracownicy Parku Yellowstone znaleźli między innymi puszki, kilkadziesiąt monet, pogniecione folie czy plastikową filiżankę. Wśród znalezionych przedmiotów był również smoczek pochodzący z lat 30.

Przedmioty mogą uszkodzić gejzer

Przedstawiciele parku podkreślili, że nie należy niczego wrzucać do gorących źródeł, bo przedmioty mogą je niszczyć.

- Mamy nadzieję, że gdy następnym razem Ear Spring wybuchnie, nie znajdziemy niczego poza naturalnymi skałami i wodą - zaznaczyli.