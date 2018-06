Volcan de Fuego wyrzucił z siebie lawę. W związku z erupcją gwatemalskiego wulkanu co najmniej 25 osób zginęło, a 300 zostało rannych. Liczba osób zaginionych pozostaje nieznana.

W niedzielę doszło do drugiej w tym roku roku erupcji Wulkanu Ognia (z hiszpańskiego Volcan de Fuego), znajdującego się w odległości około 50 kilometrów od stolicy Gwatemali. Zginęło co najmniej 25 osób, a 300 jest rannych. Ponad trzy tysiące osób ewakuowano.

Do erupcji doszło w niedzielę przed południem. Około godziny 16 czasu lokalnego lawa zaczęła spływać po stoku góry liczącej 3763 metry.

"Sytuacja jest kiepska"

- To było coś nieprawdopodobnego. Z nieba spadały kamienie. Mieszkam tu cztery lata i nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Wszystko zostało absolutnie pokryte pyłem i kamieniami - relacjonowała na antenie TVN24 Ewa Polak, Polka mieszkająca w Gwatemali.

- Wszyscy ludzie okoliczni się zbierają, łączą. Wożą wodę, jedzenie, ubrania, koce, co tylko się da. Sytuacja jest kiepska. Jest to podobno od 1974 roku największy, najpotężniejszy wybuch tego wulkanu - relacjonuje pani Ewa. W 1974 roku silna erupcja wywołała bardzo duże zniszczenia upraw.

Polka poinformowała, że najbardziej ucierpiała wioska El Rodeo.

Posłuchaj całej relacji Polki:

Wideo Relacja Polki z Gwatemali

"Nie wszyscy uciekli"

Wrząca lawa spływała w dół ulic El Rodeo, podczas gdy ekipy ratunkowe sprawdzały domy w poszukiwaniu uwięzionych mieszkańców.

Na jednym z filmów nagranych w miejscu zdarzenia widać wyraźnie wyczerpaną kobietę mówiącą, że ​​ledwo uciekła, gdy lawa przelewała się przez pola kukurydzy.

- Nie wszyscy uciekli, myślę, że zostali pogrzebani - powiedziała Consuelo Hernandez, której udało się przeżyć.

Gdy ratownicy zajmowali się ciężko rannymi, w miejscu katastrofy widać było zwęglone ciała ofiar.

Ogłoszono stan klęski żywiołowej

W całym kraju ogłoszono pomarańczowy alarm pogodowy, natomiast w departamentach Escuintla, Chimaltenango i Sacatepequez, gdzie znajduje się Wulkan Ognia, obowiązuje czerwone ostrzeżenie.

Prezydent Jimmy Morales zwołał pilne posiedzenie rządu, aby rozważyć ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w trzech najbardziej narażonych rejonach.

Poinformował także, że prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto, prezydent Hondurasu, Juan Orlando Hernandez i Salwadoru Salvador Sanchez przekazali wyrazy solidarności i zaoferowali pomoc.

Szpitale w stanie gotowości

Minister zdrowia Carlos Soto zapewnił, że wszystkie szpitale są w stanie gotowości, by nieść pomoc poszkodowanym. Rząd za pośrednictwem ministerstwa rozwoju skierował pomoc humanitarną do ludności dotkniętej erupcją wulkanu. Także wojsko zostało skierowane do udzielania pomocy poszkodowanym.

Władze Gwatemali wezwały burmistrzów, by zostały przeprowadzane badania wody pitnej, aby wykluczyć jej skażenie.

Lotnisko międzynarodowe Gwatemala-La Aurora pozostaje zamknięte.

Erupcja wulkanu Fuego sprzed trzech tygodni (Katarzyna Kołpa, TheyAway.pl)





Najaktywniejszy wulkan w regionie

Według gwatemalskiego Krajowego Instytutu Sejsmologii i Wulkanologii wulkan wytwarza potoki piroklastyczne, czyli gorejące chmury gazów wulkanicznych, popiołów i okruchów skalnych, które opadają wzdłuż zboczy wulkanu.

Eksperci twierdzą, że temperatura utworów piroklastycznych wydobywających się z Wulkanu Ognia może przekraczać 700 stopni Celsjusza, a popiół wulkaniczny spadnie w promieniu nawet 15 kilometrów. Będzie to skutkować zamienieniem rzek w potoki błotne. Istnieje zagrożenie, że ich poziom się podniesie, a zanieczyszczona woda wystąpi z koryta.

Volcan de Fuego, zlokalizowany górskim departamencie Quezaltenango, to najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej.