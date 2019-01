Z powodu zimna odwołano Święto Mrozu. Termometry pokazały -38,7 stopnia

Front niesie zmianę w pogodzie. "Gwarancja częstych opadów i skoków temperatury" - 27-01-2019 Nad Polską spotykają się "dwa pogodowe światy" - mróz ze wschodu Europy oraz ciepło napływające znad Atlantyku. - Takie starcie zawsze powoduje opady albo śniegu, albo śniegu z deszczem, albo marznącego deszczu - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. To oznacza zmienną i dynamiczną aurę. czytaj dalej

Odwołano Święto Mrozu

Tegoroczny finlandzki rekord zimna odnotowano w miejscowości Sodankyla (ok. 120 km na północ od Rovaniemi, popularnej wioski Świętego Mikołaja). Według meteorologów, w północno-wschodniej części Europy, w tym na północy Finlandii, skupiają się obecnie najzimniejsze masy arktycznego powietrza.

Z powodu ostrego mrozu w Kuopio, w środkowo-wschodniej części kraju zostało odwołane zaplanowane na niedzielę Święto Mrozu - tradycyjne plenerowe wydarzenie, które miało zakończyć obchodzone w mieście przez cały tydzień Dni Mrozu. Według władz miasta graniczna temperatura, przy jakiej mogłaby się odbyć impreza, to -20 stopni Celsjusza. W niedzielę przed południem termometry wskazywały około -25 stopni.

"Uczucie przejmującego zimna potęguje też wiatr" - podkreśliły władze miasta w komunikacie. Także w środkowo-zachodniej Finlandii w mieście Seinajoki w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi odwołane zostały zaplanowane na niedzielę wyścigi kłusaków (końskich zaprzęgów), które są jednym z popularniejszych sportów w kraju.

Jak odczuwamy temperaturę? (Maria Samczuk, Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP)

Alerty przed silnym mrozem

Fiński Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem, które w sobotę obowiązywało głównie na terenie Laponii. W niedzielę alert został rozszerzony na pozostałe części kraju, podobną sytuację synoptycy prognozują na poniedziałek. Noc z niedzieli na poniedziałek może być najzimniejsza w tym sezonie zimowym. W północnych regionach będzie się utrzymywać temperatura między -30 a -40 stopni, a w południowej części kraju między -20 a -30 stopni.

Na północy Finlandii alert meteorologiczny przed silnym mrozem wydaje się, gdy temperatura ma spaść do -30 st. C, w środkowej części kraju do -25 st. C, a na południu do -20 st. C. Zazwyczaj wydawany jest średnio kilka razy w roku.

Rekordowe -51,5 stopnia

Temperatura spadająca zimą do około -40 st. nie jest niczym nadzwyczajnym w Finlandii. Historyczny rekord najniższej temperatury w kraju, wynoszący -51,5 st. C, odnotowano w styczniu 1999 r. w Kittila w Laponii.

Dotychczasowe zimowe warunki atmosferyczne nie spowodowały większych utrudnień w transporcie. Na początku ubiegłego tygodnia na obszarze metropolitarnym Helsinek wystąpiły problemy związane z awarią trakcji, wywołane przez mróz i nawiewający śnieg. Wiele pociągów miało średnio kilkudziesięciominutowe opóźnienia, a część połączeń została odwołana lub uzupełniona przez komunikację zastępczą.