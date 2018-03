Bieszczadzkie niedźwiedzie wybudziły się z zimowego snu - 16-03-2018 Pomimo że zimowa aura wraca do Polski, niedźwiedzie z bieszczadzkich lasów zakończyły już swoją drzemkę. Od tygodnia leśnicy mają możliwość zarówno badania pozostawionych przez nie tropów, jak i bezpośredniej obserwacji zwierząt. czytaj dalej

Niedźwiadek był wdzięcznym okazem do obserwowania. Właściciel domu w Arcadii George Hooper nakręcił nawet film, na którym widać misia spacerującego po podwórku i jedzącego żołędzie.

- To ekscytujące! Obserwujemy go i myślimy, że to niesamowite, że coś tak dzikiego jest tak blisko - opowiadał w sobotę, niedługo po spotkaniu, Hooper.

Podglądanie misia było przyjemnym zajęciem do momentu, kiedy z gawry wyszła jego matka.

- Patrzyliśmy na niedźwiadka, potem wróciliśmy do domu i wtedy zauważyliśmy dużego niedźwiedzia. Niedźwiedzica wyszła, żeby mieć młodego na oku - relacjonował Hooper.

Właściciel domu wezwał policję. Funkcjonariusze z kolei poprosili o pomoc towarzystwo ochrony zwierząt. Po przeprowadzonej na miejscu inspekcji stwierdzono, że domy stoją na wzgórzach, a to naturalne tereny zamieszkiwane przez niedźwiedzie. Dlatego też na razie dzicy sąsiedzi nie zostali eksmitowani.

Jak się zachować, jeśli dojdzie do spotkania?

Samica przebywa z młodymi nawet do trzech lat, a okres laktacji trwa 30 miesięcy. Niedźwiedzice są wtedy bardzo pobudzone, chronią swoje młode.

- Jeżeli mamy szanse wycofać się z takiej sytuacji, czyli widzimy niedźwiedzia z odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów, to wycofujemy się. Nie uciekamy. Ucieczka może spowodować odruch pogoni u niedźwiedzia - tłumaczy Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

- Natomiast, jeżeli to jest bardzo bliskie spotkanie, to nie walczmy z niedźwiedziem, bo nie zwyciężymy - przestrzega leśnik. Doradza, żeby w ostateczności, jeśli nie udaje się uniknąć ataku niedźwiedzia, upaść na twarz i rękoma osłonić głowę. - Czyli zabezpieczyć najbardziej istotne dla naszego życia części ciała - wyjaśnia Marszałek. Podkreśla, że często niedźwiedź "odchodzi, gdy widzi, że nie ma w człowieku przeciwnika".