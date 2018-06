Niemal 2,5-metrowy aligator spacerował ulicami osiedla na Florydzie. Kiedy funkcjonariusze chcieli go wywieźć z dala od terenów mieszkalnych, okazało się, że nie będzie to takie proste. Zwierzę zaciekle się broniło.

Aligator wędrował ulicami osiedla Hammocks w mieście Ocoee. Zachowywał się w zastanawiający sposób.

- Przeszedł 20 kroków, po czym usiadł. Przeszedł kolejne 20 kroków i usiadł. Aż dziwnie było go obserwować - relacjonował jeden z mieszkańców osiedla. - Był pokaźnych rozmiarów i całkiem gruby - mówił kolejny. Zwierzę miało prawie dwa i pół metra długości.

Jeden z mieszkańców niemal wpuścił go niechcący do domu, kiedy otwierał frontowe drzwi. Jednak przechodzący obok inny mężczyzna, Walter Day, ostrzegł go przed niebezpieczeństwem.

Uderzył z pyska, potem trzasnął ogonem

Na miejsce wezwano przedstawicieli Urzędu ds. Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody. Gdy wydawało się, że cała akcja jest zakończona - zwierzę miało związany pysk i umieszczono je w samochodzie - gad nagle postanowił podjąć próbę odzyskania wolności.

- Aligator odwrócił się i pyskiem uderzył w głowę jednego z mężczyzn, powalając go na ziemię. Potem zwierzę machnęło ogonem, trafiając w ramię policjanta - relacjonował Walter Day.

Na szczęście uderzony w głowę szybko doszedł do siebie. Druga próba załadowania zwierzęcia do samochodu zakończyła się sukcesem. Krewki aligator, wraz z dwoma innymi przedstawicielami swojego gatunku, został wypuszczony do jeziora.