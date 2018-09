Tajfun Jebi naciera na Rosję. Na Sachalinie odwołane lekcje i loty - 05-09-2018 Zajęcia szkolne na rosyjskiej wyspie Sachalin zostały odwołane lub skrócone z powodu nadejścia tajfunu Jebi, który pustoszył Japonię. Ponad 4,5 tysiąca osób jest pozbawionych energii elektrycznej. czytaj dalej

O zmarłych, zaginionych i rannych poinformował rzecznik japońskiego rządu Yoshide Suga.

Jak informują lokalne media, około trzech milionów gospodarstw domowych pozbawionych jest prądu; nastąpiły zakłócenia w pracy sieci telefonicznej. Ponadto na lotnisku New Chitose odwołano część lotów. Wiadomo też, że poziom promieniowania w Tomari - jedynej elektrowni jądrowej na Hokkaido - jest prawidłowy.

Doszło do osuwisk, które powstały w wyniku trzęsienia ziemi na tej drugiej co do wielkości wyspie Japonii. Pochłonęły one "dużą" liczbę domów.

20 sekund silnych wstrząsów

Silne trzęsienie ziemi, o magnitudzie 6,7 nawiedziło w czwartek nad ranem czasu lokalnego japońską wyspę Hokkaido. Mieszkańcy wyspy zostali obudzeni przez silne wstrząsy, które wystąpiły krótko po godzinie 3 lokalnego czasu. Ziemia drżała przez około 20 sekund. Ognisko wstrząsów odnotowano 112 km na południowy wschód od Sapporo, na głębokości 66 km.