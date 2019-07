Ogromny gad w rowie. "Był większy, niż początkowo przewidywaliśmy" - 04-03-2019 Mierzył cztery metry i ważył ponad 300 kilogramów - tak wielkiego aligatora odnaleziono w rowie melioracyjnym w amerykańskim stanie Georgia. czytaj dalej

Legwan zielony nie jest gatunkiem rodzimym południowej Florydy. Pomimo to na terenie stanu jest ich coraz więcej i na dodatek rozmnażają się bardzo szybko.

Komisja do spraw Dzikiej Przyrody stanu Floryda (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC) uważa, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu będzie zachęcanie mieszkańców do zabijania legwanów.

Można zabijać bez pozwolenia

FWC uważa, że ludzie powinni wybijać jaszczurki nie tylko na terenach swoich własnych posiadłości, ale również na terenach publicznych.

FWC oświadczyła, że właściciele domów nie muszą czekać na pozwolenie, żeby zabijać legwany zielone na swoich własnych posesjach.

Najlepiej roztrzaskać im czaszkę

Gady nie stanowią dużego zagrożenia dla ludzi i nie są agresywne. Ale ze względu na ich skłonność do kopania długich tuneli mogą przyczyniać się do podkopywania fundamentów budynków i dewastacji chodników. Zostawiają również odchody. Ponadto niektóre z nich mogą być nosicielami salmonelli.

Imigranci z południa

Męskie osobniki mogą osiągnąć długość do 1,5 metra i ważyć około 9 kilogramów. Samice składają do 80 jaj w ciągu roku.

Ojczyzną legwana zielonego jest Ameryka Środkowa i Południowa. Na Florydę został sprowadzony na statkach, po czym zaczął się rozprzestrzeniać na terenie całego stanu, czemu sprzyjał ciepły - wręcz idealny dla niego - klimat.

Stan Floryda zezwala na trzymanie legwanów jako zwierząt domowych.