Zabójcza Fani. Dziesiątki zabitych, domy obrócone w gruz

W Indiach w obawie przed żywiołem ewakuowano ponad milion ludzi. Gdyby nie to, liczba zabitych mogłaby być dużo większa - informują lokalne władze, zastrzegając, że bilans ofiar może się jeszcze zmienić. Poprzednie doniesienia mówiły o kilkunastu osobach zabitych.

Zniszczenia w Puri

Szczególnie mocno ucierpiał stan Orisa położony nad Zatoką Bengalską i miasto Puri. Wiatr wiał tam z prędkością do 200 kilometrów na godzinę, zrywając dachy i wyrywając drzewa z korzeniami.

- Fani był najsilniejszym od 43 lat letnim cyklonem, który uderzył w Orisę. Spowodował wstrzymanie dostaw wody i zniszczył linie transportowe - powiedział sekretarz generalny stanu Orisa, Naveen Patnaik w swoim oświadczeniu dla mediów.

Wideo Cyklon Fani uderzył też w Bangladesz

W samym tylko Puri żywioł zabił co najmniej 21 osób, a ponad 300 zostało rannych - poinformowali przedstawiciele służb medycznych.

Rośnie liczba ofiar cyklonu Fani. Zniszczenia w dwóch krajach - 04-05-2019 Cyklon Fani uderzył w piątek we wschodnie wybrzeże Indii. Żywioł przyniósł ze sobą porywy wiatru sięgające 205 kilometrów na godzinę. Cyklon dotarł też do Bangladeszu, gdzie zniszczył ponad tysiąc domów. W obu krajach zginęło co najmniej 17 osób. czytaj dalej

Miasto jest zasypane gruzami zniszczonych budynków i rozbitym szkłem.

Niektórzy mieszkańcy do ostatniej chwili nie przeczuwali, jak wielka będzie skala zniszczeń.

- Zanim osunął się ląd, w nocy nie było wiatru. Myśleliśmy, że nic się nie stanie - powiedziała agencji Reutera jedna z ofiar cyklonu, mieszkanka Puri.

Nie tylko Puri

Według wstępnych doniesień cyklon uszkodził w Indiach infrastrukturę energetyczną o łącznej wartości ponad 173,7 milionów dolarów. Władze próbują przywrócić dostawy energii, niezbędne służbom ratunkowym.

Z powodu braku prądu utrudniona jest komunikacja z osobami potrzebującymi pomocy, a nieprzejezdne drogi uniemożliwiają zaopatrzenie ich w niezbędne produkty jak żywność czy leki.

W akcji ratunkowej bierze udział około 60 tysięcy osób, w tym wolontariusze. By skontaktować się z poszkodowanymi używają syren i megafonów, rozesłano też 20 milionów sms-ów do osób potencjalnie dotkniętych przez niszczycielską siłę żywiołu.

Trasa przejścia cyklonu Fani (India Meteorological Department)

Wideo Cyklon Fani zostawił po sobie ogromne zniszczenia

Nie tylko Indie ucierpiały przez cyklon

Cyklon dotarł rówież do Sri Lanki i Bangladeszu. W tym ostatnim zniszczył ponad 1000 domów. Dodatkowo w obydwu krajach z powodu cyklonu śmierć poniosło co najmniej 17 osób. Nie tylko wiatr okazał się niszczycielski. W Bangladeszu cyklon doprowadził do intensywnych opadów deszczu. W efekcie zalaniu uległy dziesiątki nisko położonych wiosek. Ponad 1,2 miliona ludzi przeniesiono do czterech tysięcy schronisk.

Wideo Indyjski stan Orisa po przejściu cyklonu Fani

Cyklon Fani przewracał drzewa i zrywał dachy

W niedzielę indyjski Departament Meteorologiczny poinformował, że obecnie cyklon zamienił się w depresję tropikalną, czyli wiatr wiejący z prędkością około 60 km/h.

Osłabion przemieszcza się nad zachodem stanu Meghalaya i sąsiadującym z nim Bangladeszem. W ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin wiatr powinien jeszcze bardziej osłabnąć.