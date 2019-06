"Fale upałów będą coraz dłuższe, jeszcze bardziej ekstremalne" - 28-06-2019 Wiele regionów Europy zmaga się z falą ekstremalnych upałów. W Polsce pobity został rekord czerwca, a we Francji - rekord wszech czasów. Jak ostrzegła w piątek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), fale upałów będą coraz intensywniejsze, będą zaczynać się coraz wcześniej i kończyć coraz później. czytaj dalej

Jak poinformowały w sobotę władze, trzy osoby zmarły na południu kraju, a czwarta - na zachodzie.

W piątek w departamencie Vaucluse w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże termometry pokazywały 40 stopni Celsjusza. Do szpitala zabrano sześć osób z powodu przegrzania organizmu. Jedna z nich zmarła, a druga jest w stanie ciężkim - poinformowała prefektura w Awinionie.

Prefektura ostrzega przed możliwością burz od umiarkowanych po gwałtowne i z opadami gradu.

Zabójczy skwar

Wcześniej, w Cernay w departamencie Górnego Renu w Alzacji w czwartek według mera tego miasta zmarły dwie osoby: 80-letni mężczyzna i 30-letni robotnik, obaj cierpiący na różne schorzenia, a upały pogorszyły ich stan chorobowy. W czwartek w zachodniej Francji zmarł też 33-letni robotnik pracujący w upale na dachu.

W piątek o godzinie 16 w miejscowości Gallargues-le-Montueux w Oksytanii termometry pokazały 45,9 st. C. Jest to najwyższa wartość, jaką odnotowano w tym kraju od początku pomiarów. Zobacz, jak gorąco we Francji było w piątek >>>>>.

Jak ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna, fale upałów będą coraz intensywniejsze, będą zaczynać się coraz wcześniej i kończyć coraz później. Czytaj więcej o przewidywaniach meteorologów >>>.

