Zabójczy wir polarny nad USA. W Chicago zimniej niż na Antarktydzie

Wir polarny w USA. Już osiem osób nie żyje - 31-01-2019 W środę około 80 procent terenów Stanów Zjednoczonych opanował mróz. Od niedzieli przez atak zimy, związany z wirem polarnym, zmarło już osiem osób. Jest lodowato, a będzie jeszcze gorzej. czytaj dalej

Rekord zimna ostatnich dni padł w mieście Grand Forks na wschodzie Dakoty Północnej. Temperatura spadła tam do minus 54 stopni Celsjusza.

Z powodu ekstremalnych mrozów od soboty zmarło co najmniej osiem osób w stanach: Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin i Minnesota - podała agencja Reutera, powołując się na władze i doniesienia mediów.

W Detroit (stan Michigan) na ulicy znaleziono 70-letniego martwego mężczyznę. Niedaleko Ecorse zamarzł inny 70-latek. Był ubrany zaledwie w piżamę. Zamarzł również student Uniwersytetu Stanowego Iowa. Znaleziono jego ciało w jednym z budynków w kampusie.

Temperatura w czwartek o godzinie 3 czasu lokalnego w Chicago (wetteronline.com)

Temperatura w Stanach Zjednoczonych w skali Farenheita (Climat Reanalzizer)

Władze apelują: nie opuszczajcie domów

Zagrażające życiu mrozy sparaliżowały cały region Środkowego Zachodu. Zamykane są szkoły, uczelnie, sądy i przedsiębiorstwa. Linie lotnicze odwołały tysiące lotów, z samego tylko Chicago ponad 1600. Nie kursują pociągi Amtrak. Władze lokalne zalecają, by ludzie, jeśli to możliwe, nie opuszczali domów.

W stanach Minnesota, Iowa oraz zachodnich częściach Wisconsin i Illinois nawet poczta zawiesiła dostarczanie przesyłek, co zdarza się niezwykle rzadko. Gubernatorzy Wisconsin, Michigan i Illinois ogłosili stan wyjątkowy.

Policja stanowa Illinois uratowała 21 osób, które utknęły w busie - w pojeździe zamarzło paliwo.

Temperatura w czwartek o godzinie 4 czasu lokalnego (NOAA)

Wideo Zamarznięta rzeka Chicago

Temperatura odczuwalna: -50 stopni

Armia Zbawienia dostarcza będącym w potrzebie ludziom ciepłe posiłki, rozdaje płaszcze, rękawiczki, czapki itp. Zapewnia bezdomnym dojazd do ocieplanych schronisk, a także sprawdza prowizoryczne obozy i inne miejsca, gdzie się gromadzą.

- Temperatura spada w kilku miejscach do minus 34-45 st. C, a jest nawet niższa, gdy dotrzesz dalej na północ do niektórych części Minnesoty, gdzie w porywach wiatru temperatura odczuwalna może wynieść minus 51 stopni Celsjusza - powiedział w wywiadzie radiowym Richard Vargas z Armii Zbawienia w Chicago.

Zimniej niż na Antarktydzie

Dziennikarka z Chicago Małgorzata Ptaszyńska zwróciła uwagę, że cały stan Illinois, w tym Chicago, został postawiony w stan gotowości. Rzadziej kursują metro i pociągi podmiejskie.

Mieszkańcy otrzymują automatyczne komunikaty telefoniczne, aby starali się nie wychodzić z domów, a także nie wypuszczali na zewnątrz zwierząt. Dla tych, którzy potrzebują się ogrzać, otworzono specjalnie ocieplone pomieszczenia.

W środę w Chicago temperatura wyniosła minus 28 st. C, a odczuwalna spada nawet o 10 stopni niżej. - Lokalne media informują, że w mieście będzie zimniej niż na Antarktydzie, Alasce, Syberii i Mount Evereście - powiedziała Ptaszyńska.

Jak dodała, programy telewizyjne przestrzegają przed skutkami odmrożeń. Zalecają, aby nie przebywać na zewnątrz dłużej niż pięć minut, ubierać się w kilka warstw odzieży i pić wodę, żeby nie dopuścić do odwodnienia organizmu.

Chicago może wkrótce odnotować rekordowo niską temperaturę. Najniższą - wynoszącą -32,7 st. C - odnotowano 20 stycznia 1985 roku.

Jak odczuwamy temperaturę? (Maria Samczuk, Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP)

Wir polarny rozlewa mroźne masy powietrza

Te siarczyste mrozy to skutek zakłócenia w strukturze wiru polarnego.

Wir polarny nie jest nowym zjawiskiem i pomimo swojej groźnie brzmiącej nazwy nie jest huraganem ani burzą. To układ niskiego ciśnienia, który znajduje się nad biegunem północnym. Zdarza się, że na skutek gwałtownego ocieplenia na wysokości 10-50 kilometrów nad ziemią pojawiają się zakłócenia w jego strukturze, co powoduje rozlanie się mas zimnego, arktycznego powietrza z rejonu podbiegunowego w niższe szerokości geograficzne.

- Termin "wir polarny" w ostatnich latach wszedł do powszechnego użycia, ale zjawisko to występuje od zawsze - tłumaczył w rozmowie z agencją Reutera Mark Chenard, meteorolog amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS). - Ta zima okazuje się dość ekstremalnym przykładem zimnego arktycznego powietrza, które do nas dociera - dodał.