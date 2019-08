"Czarne pszczoły" w Polsce. "Można spotkać je już w całym kraju" - 17-05-2019 W ostatnim czasie w naszym kraju zainteresowanie wzbudziły "czarne pszczoły". Zadrzechnia fioletowa - bo o niej mowa - to bardzo rzadko spotykany w naszym kraju gatunek owadów. Pojawiają się jednak sygnały, że jest ich coraz więcej. czytaj dalej

Pszczelarz Paul Wood został wezwany w sobotę do usunięcia pszczół z domu na przedmieściach Brisbane. Było ich 60 tysięcy, a tuż pod sufitem utworzyły ważące 50 kilogramów plastry aż ociekające miodem.

- Właścicielka domu, Laurel, zadzwoniła do mnie i powiedziała: mam pszczoły pod sufitem - relacjonował Wood. - Pszczoły gromadzą się w rój na wiosnę. Jeżeli są w stanie znaleźć naturalną dziuplę w drzewie, wtedy staje się ona ich domem. Jeżeli nie, mogą zadomowić się w dziurach ścian domów bądź w sufitach - dodał.

Wood, wraz z kolegą, delikatnie "wessał" pszczoły do specjalnego pudła służącego do transportu i usunął plastry miodu, wlewając następnie ich zawartość do słoików. Teraz pszczoły znajdują się w tymczasowym ulu na jego podwórku, docelowo mają jednak zostać przetransportowane do innych entuzjastów pszczelarstwa w Brisbane.

Co ciekawe - pszczoły w ogóle nie przeszkadzały właścicielce domu. Kobieta wezwała Wooda, bo zdawała sobie sprawę z tego, że pszczoły powinny żyć w lepszym miejscu.