Zalana Wenecja. Połowa miasta znalazła się pod wodą

Miasto pod wodą

Najwyższy poziom odnotowano tuż przed północą, gdy pod wodą znalazło się 50 procent powierzchni miasta. Następnie zaczęła ona stopniowo opadać do poziomu 129 centymetrów. Tak wysoki poziom wody w kwietniu nie miał miejsca od 1936 roku.

Tak wysoka woda w kwietniu jest dosyć wyjątkowym zjawiskiem. W najnowszej historii znany jest tylko jeden taki przypadek: 83 lata temu w kwietniu zmierzono 147 centymetrów. Tylko dziesięć razy w historii Wenecji w kwietniu acqua alta przekroczyła 110 centymetrów.

Termin "acqua alta" w wolnym tłumaczeniu oznacza wysoką wodę i określa wyjątkowo duży przypływ. Według Centrum Prognozowania i Sygnalizacji Morskiej Miasta Wenecji (Centro Previsioni e Segnalazione Maree del Comune di Venezia) zjawisko to jest konsekwencją różnicy ciśnienia atmosferycznego na dwóch krańcach Adriatyku i silnych powiewów południowego wiatru sirocco oraz bora, które dodatkowo napędzają w stronę lądu masy wody, utrudniając ich cofanie się w czasie odpływu. Aqua alta występuje najczęściej w okresie pomiędzy jesienią i wiosną.



Miejscowe centrum nadzoru ogłosiło wcześniej alert ostrzegający przed możliwością podniesienia się poziomu wody. Prognozowano, że wyniesie on około 125 centymetrów. Był jednak jeszcze wyższy.