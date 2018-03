Śmieci w bocianich gniazdach. Na masową skalę - 25-03-2018 W niemal połowie bocianich gniazd, jakim przyjrzeli się poznańscy naukowcy, znajdują się śmieci. Są to głównie folie i nylonowe sznurki. Stan gniazd odzwierciedla wszechobecność śmieci w naszym środowisku - informują badacze po przeprowadzeniu analizy danych z ośmiu lat kontroli gniazd tych ptaków. czytaj dalej

Nie większy od gumisia

Wombat to średniej wielkości torbacz, przypominający wyglądem borsuka. W naturze zwierzęta te żyją na obszarze Australii.

Od 40 lat w zoo w Duisburgu próbowano skłonić wombaty do rozmnażania. Bezskutecznie, aż do teraz.

Gdy Apari przyszedł na świat, był nie większy od gumisia, nagi i ślepy. Od tego czasu wyrósł na mlecznej diecie swojej mamy i próbuje już jeść także rośliny.

Jest półsierotą. Jego sędziwy jak na wombata ojciec nie dożył narodzin potomka.



- Nasz Milton był bardzo stary, miał ponad 20 lat. Nie podejrzewaliśmy, że zostanie ojcem - opowiadał Achim Winkler, dyrektor zoo. Przyznał, że pracownicy ogrodu zwątpili już w prokreacyjne możliwości samca. Tym bardziej że ani razu nie zaobserwowano, by w ogóle zbliżał się do samicy. - Prawdopodobnie zrobił to w nocy - wyraził przypuszczenie dyrektor Winkler. Podkreślił, że opiekunowie z zoo są uszczęśliwieni "podarunkiem", jaki zostawił im Milton przed śmiercią.

Mniejszy entuzjazm okazują - jak żartobliwie zauważają pracownicy zoo - tamtejsze koale, które po narodzinach "konkurencji" straciły status ulubieńców publiczności.

Koala w niemieckim zoo

Szczęście w nieszczęściu

Ocean wyrzucił na brzeg dziesiątki waleni. Nie wszystkie udało się uratować - 23-03-2018 Ponad 150 grindwali utknęło na plaży Hamelin w południowo-zachodniej części Australii. Władze i wolontariusze walczyli o życie zwierząt. Niestety, wiele z nich nie przeżyło. czytaj dalej

Apari ma teraz około sześciu miesięcy i nadal jeszcze jego mieszkaniem jest torba matki. Tinsel przybyła do zoo cztery lata temu. Urodziła się w Australii. Jej mama została śmiertelnie potrącona przez samochód, ale Tinsel ocalała.

- Wolontariusze, którzy działają na rzecz ochrony zwierząt w Australii, znaleźli ją i zaopiekowali się nią, dokarmiając butelką. Potem trafiła do zoo w Duisburgu - opowiadał opiekun tych zwierząt Mario Chindemi.

Małe wombaty pozostają zazwyczaj przez pół roku w torbie matki. Oznacza to, że już wkrótce Apari także rozpocznie bardziej samodzielne życie.

Wombat Apari z zoo w Duisburgu





Wcale nie lubią się przytulać

Kiedy pulchny torbacz w pełni dorośnie, osiągnie wagę około 35 kg. Jego mama jest przyzwyczajona do ludzi, bo ją wychowali i wykarmili, ale na ogół zwierzęta te, choć wyglądają jak "słodziaki", nie są pieszczochami. W swoim środowisku naturalnym uchodzą za szkodniki, bo uwielbiają grzebać w ziemi i kopać dołki.

- Niszczą naprawdę wszystko i są skrajnie uparte. Nie da się ich tresować, robią, co chcą. I czasem to jest coś dobrego, a czasem wcale nie - podkreślił Mario Chindemi. Jak opowiedział, zdarza się, że w jednej chwili pozwolą się przytulić, ale już w następnej mogą ugryźć. - Trudno w to uwierzyć, kiedy się na nie patrzy - przyznał.

Zoo w Duisburgu liczy na to, że gdy Apari dorośnie, znajdzie sobie odpowiednią wombacią partnerkę i sam zostanie ojcem.