Zaskakujące i niepokojące zjawisko. Plastikowy nalot na skałach

Toskania wycofa plastik z użytku publicznego - 27-06-2019 Problem plastiku jest coraz szerzej i mocniej podejmowany na arenie międzynarodowej. Do regionów, które pracują nad całkowitym zakazem używania plastiku, właśnie dołączyła Toskania. czytaj dalej

Pierwszy raz naukowcy z Centrum Nauki o Morzu i Środowisku (Marine and Environmental Sciences Centre) zaobserwowali plastikowe ślady na skałach na portugalskiej Maderze w 2016 roku. Zjawisko nazwali "plasticrust".

- Byliśmy wtedy całkiem tym zaskoczeni i zaniepokojeni - powiedział ekolog morski Ignacio Gestoso Garcia w rozmowie z CNN. - Przeanalizowaliśmy te wyniki badań z 2017 i 2018 roku. Zanim to zrobiliśmy, w 2019 roku zauważyliśmy zwiększoną ilość plasticrust. Rozpoczęliśmy bardziej rygorystyczne monitorowanie tego zjawiska - dodał.

Nowe zjawisko

Kiedy specjaliści zebrali próbki ze skał wzdłuż wybrzeża, skorupa pokrywała 9,46 procenta powierzchni skalnej. Testy wykazały, że była zrobiona z polietylenu - jednego z najczęściej spotykanych rodzajów plastiku, używanego w opakowaniach, materiałach budowlanych i urządzeniach medycznych. W badaniach opublikowanych w periodyku "Science of The Total Environment" naukowcy doszli do wniosku, że zanieczyszczenie plastikiem mogło pochodzić z wielu źródeł, m.in. z turystyki i rybołówstwa.

- Jesteśmy przekonani, że to nie jest przypadek spotykany tylko na Maderze i najprawdopodobniej jest to nowe zjawisko, które może pojawić się też w innych regionach świata. Jednakże, na razie plasticrust ograniczony jest do konkretnego miejsca na wyspie i w przyszłości trzeba przeprowadzić badania, aby ocenić znaczenie tego zjawiska - ocenił Garcia.

Plasicrust na skałach na Maderze (Ignacio Gestoso Garcia)

Potencjalnie szkodliwy dla zwierząt

Kanada na wojnie z plastikiem. "To jest problem, który musimy rozwiązać" - 10-06-2019 Na początku 2021 roku w Kanadzie ma zacząć obowiązywać zakaz używania plastikowych produktów jednorazowego użytku: słomek, toreb i sztućców - poinformował w poniedziałek premier kraju Justin Trudeau. czytaj dalej

Naukowcy ostrzegają, że wpływ plastikowego nalotu nie jest znany, ale może potencjalnie szkodzić zwierzętom na wyspie. Badacze sądzą też, że jego szkodliwość dla ludzkiego zdrowia jest "bardzo mało prawdopodobna".

- Kolejne badania powinny skupić się na ocenie, czy bezkręgowce morskie mieszkające w tym samym miejscu, gdzie obecny jest plasticrust, mogą go przyswoić - a jeśli tak, to czy może mieć wpływ na zdrowie tych zwierząt - zauważył Garcia.

Badacz dodał, że zanieczyszczenia spowodowane tworzywami sztucznymi są jednym z najbardziej rozległych problemów przed jakimi stoi obecnie nasza planeta, zwłaszcza w trosce o ochronę środowiska morskiego.

Plastik spożywany przez zwierzęta morskie wchodzi do łańcucha pokarmowego, a w ostatecznym rozrachunku może być konsumowany przez ludzi. Spożycie go przez organizmy żywe może prowadzić do zmian chorobowych przewodu pokarmowego, zapalenia tkanek, problemów z wątrobą, powstawania nowotworów i zaburzeń endokrynologicznych. Może również ułatwiać przenoszenie toksycznych związków chemicznych i patogenów..

Plasicrust na skałach na Maderze (Ignacio Gestoso Garcia)