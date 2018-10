W ostatnich miesiącach Japonię nawiedziły dwa potężne tajfuny, które spowodowały duże zniszczenia. Burze przyczyniły się także do niezwykłego zjawiska - wiśnie zakwitły wiele miesięcy wcześniej.

Amerykańscy synoptycy zapowiadają niespokojną zimę w Europie. Co czeka Polskę? - 18-10-2018 Według amerykańskich synoptyków z AccuWeather, Europejczycy doświadczą tej zimy całego wachlarza zjawisk atmosferycznych. Pogoda będzie bardzo zróżnicowana i zmienna. W wielu krajach temperatura może być znacznie wyższa niż zazwyczaj o tej porze roku. Czekają nas też wichury, śnieżyce, powodzie i pożary. czytaj dalej

Wiosna mieszkańcom Japonii kojarzy się zapewne przede wszystkim z kwitnącymi wiśniami. Hanami, czyli czas podziwiania tych kwiatów, jest wyczekiwany przez wiele osób. W tym roku nadszedł jednak niespodziewanie wcześnie.

Japoński portal Weather News informuje, że zauważono już około 350 kwitnących drzew. To zjawisko zaskoczyło między innymi mieszkańców okręgu Meguro w Tokio. To jedno z najpopularniejszych miejsc, do którego każdej wiosny przyjeżdżają turyści, chcący podziwiać kwiaty.

Cytowana przez Reutersa Mikako Mori, która mieszka w tym regionie od ponad 50 lat, twierdzi, że kwiaty wiśni nigdy nie rozwinęły się tak szybko.

Poważne osłabienie

Kolejny skutek zmian klimatu. Za piwo przyjdzie słono zapłacić - 18-10-2018 Złe wieści dla piwoszów - ze względu na zachodzące na świecie zmiany klimatu mogą ucierpieć uprawy jęczmienia. Innymi słowy, za piwo trzeba będzie sporo zapłacić, a sklepowe półki, na których zazwyczaj stały butelki i puszki, mogą zacząć świecić pustkami. czytaj dalej

Dlaczego jednak tak się stało? Arborysta Hiroyuki Wada - nazywany również chirurgiem drzew - powiedział w rozmowie z japońską telewizją NHK, że winowajcą jest ekstremalna pogoda, która atakowała Japonię przez ostatnie miesiące. Przede wszystkim dotyczy to tajfunów, które wyrządziły na tym terenie ogromne szkody. Jeden z nich został okrzyknięty najpotężniejszą burzą od 25 lat.

Liście wiśni uwalniają hormon, który zapobiega kwitnieniu tych drzew. Jednak ze względu na gwałtowną pogodę wiśnie straciły dużą część liści. Co za tym idzie nic nie mogło powstrzymać ich przed kwitnieniem. Ta sytuacja w połączeniu z wyższą temperaturą po burzach doprowadziła do wcześniejszego pojawienia się kwiatów.

Zadziwiające

Na wiśniach kwiaty pojawiają się w różnym czasie. W styczniu kwitnienie zaczyna się w styczniu, ale na pozostałym obszarze kraju ten okres mieści się w zakresie od późnego marca do drugiego tygodnia maja.