Niedźwiedź polarny został zastrzelony po tym, jak zaatakował jednego ze strażników statku wycieczkowego w norweskiej prowincji Svalbard, leżącej niedaleko bieguna północnego.

Strażnik doznał niezagrażających życiu urazów głowy i jego stan jest stabilny. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Longyearbyen na Spitsbergenie. Jego zadaniem było ochranianie turystów, którzy przybyli do Svalbard.

Statek MS Bremen, którym podróżowali turyści, należy do niemieckiej firmy Hapag-Lloyd Cruises. Na jego pokładzie znajdowało się 155 pasażerów. Przewoźnik podał, że drugi ze strażników zastrzelił niedźwiedzia w obronie własnej.

- Jest nam niezwykle przykro, że doszło do tego incydentu - napisała firma na Facebooku.

"Obowiązują surowe zasady"

Svalbard to pustkowie lodowców i czap lodowych, leżące między Norwegią a biegunem północnym. Prawie 60 procent jego powierzchni pokrywa lód. Archipelag ten zamieszkuje trzy tysiące niedźwiedzi polarnych, co przewyższa tamtejszą ludzką populację. Wszystkie statki, które pojawiają się w tym rejonie, muszą zabierać ze sobą strażników, mających ochraniać wycieczkowiczów w trakcie rejsu.

- Na tym terenie obowiązują surowe zasady. Podczas lata pojawia się tutaj wiele niedźwiedzi polarnych, więc musimy być ostrożni, kiedy jesteśmy na brzegu - napisał jeden z przewodników na stronie przewoźnika.

Hapag-Lloyd Cruises zaznacza, że na Spitsbergenie na ląd wychodzi się jedynie w kilku miejscach i to nie po to, żeby obserwować niedźwiedzie. - Niedźwiedzie polarne ogląda się tylko z pokładu statku, z bezpiecznej odległości - zapewniono.

"Chodźcie, podejdziemy do niedźwiedzia"

Zdarzenie odbiło się szerokim echem i było licznie komentowane przez internautów.

- Chodźcie, podejdziemy zbyt blisko do niedźwiedzia polarnego w jego naturalnym środowisku, a potem zabijmy go, jeśli on zbliży się za bardzo do nas. Kretyni - skomentował brytyjski komik Ricky Gervais.

- Turystyka... kolejny raz udowadnia sama sobie, że szkodzi dzikiej przyrodzie - ironizował biolog Adam Hurt.

Zachowanie niedźwiedzi zmieniło się z powodu ocieplania się obszarów wokół bieguna północnego. Topnienie pokrywy lodowej powoduje, że muszą one spędzać więcej czasu na lądzie. Zmusza je to do wyruszania na polowanie w dalsze rejony. Między innymi dlatego dochodzi do coraz częstszych spotkań tych drapieżników z ludźmi.