Żbik szkocki na wyginięciu. Znaleźli sposób, by go ocalić

Członkowie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) alarmują, że żbik szkocki jest na granicy wyginięcia. Są pomysły na to, by temu zapobiec.

30 osobników

Żbik szkocki - znany również jako tygrys górski - jest jednym z najbardziej zagrożonych ssaków w Wielkiej Brytanii. Badania wskazują, że stoi za tym hybrydyzacja, czyli krzyżowanie się kotów domowych i dzikich ze żbikami.

Z raportu ekspertów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) wynika, że gatunek ten jest na granicy wyginięcia. Zaledwie 30 osobników przebywa na różnych obszarach regionu Highlands w Szkocji.

- Ten raport przedstawia nam kolejne wyzwania stojące przed obrońcami przyrody w Szkocji. Żbik jest tam kultowym gatunkiem, przez co rozważę każdą możliwą akcję, którą szkocki rząd może podjąć, by ją uratować. W tym największy nacisk kładziemy na hodowlę zwierząt na terenie chronionym i wzmocnienie populacji żbików szkockich, przez ich połączenie z dzikimi kotami z innych obszarów - przekazała Roseanna Cunningham, sekretarz gabinetu ds. środowiska, zmian klimatu i reformy rolnej.

Sprowadzą żbiki europejskie

- Mamy naukowców oraz specjalistów z wiedzą i doświadczeniem, co daje nam szansę na przywrócenie tygrysa górskiego - gatunku charakterystycznego dla szkockiej prowincji. Nie mogę doczekać się współpracy z nimi, by stało się to rzeczywistością - dodała Cunningham.

Prawdopodobnie już w przyszłym roku ekolodzy sprowadzą żbiki europejskie, by połączyć je z przebywającą na chronionym obszarze populacją żbików szkockich. Wszystko po to, by wzmocnić jej pulę genową.

- Liczba dzikich kotów jest zbyt mała, hybrydyzacja zbyt zaawansowana, a populacja bardzo rozdrobniona. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że jest za późno, by chronić dziką populację kotów w Szkocji, stanowiącą samodzielną populację - wyjaśnili eksperci z IUCN.

pasmo górskie w Grampianach Wschodnich, w Szkocji

Potrzebna mobilizacja właścicieli

W niewoli przebywa blisko 94 żbików szkockich pochodzących z czystej linii. Z kolei żbiki europejskie potrzebują czasu, by zaaklimatyzować się w bardziej wilgotnym i chłodnym klimacie Szkocji. W ciągu około pięciu lat zostaną wypuszczone na. Nastąpi to jednak po bezwzględnej sterylizacji i eliminacji dzikich kotów domowych. Kontroli poddane będą również zwierzęta domowe przebywające w okolicy. Wszystko po to, by chronić je przed możliwym krzyżowaniem.

- Teraz mamy najlepszą okazję do współpracy z ekspertami, by opracować przyszłość dzikich kotów. Kluczową częścią będzie ogólnokrajowa rozmowa na temat zwierząt domowych i dzikich kotów. Społeczeństwo będzie miało ważną rolę w minimalizowaniu przyszłej hybrydyzacji. Właściciele kotów odpowiedzialni będą za sterylizację, szczepienia i mikrochip. Są to jedne ze sposobów, które mogą uchronić dzikie koty od innych ras - powiedziała Eileen Stuart, szefowa działu polityki i doradztwa ze Szkockiego Dziedzictwa Przyrody (Scottish Natural Heritage).