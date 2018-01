Zderzenie skrajnie różnych mas powietrza nad Nowym Jorkiem. Przed USA znów ciężki czas

Po pożarach przyszedł deszcz. Lawiny błotne zalewają Kalifornię - 09-01-2018 Po tragicznych pożarach Kalifornia zmaga się z lawinami błotnymi. W samym hrabstwie Santa Barbara ewakuowano 7 tysięcy osób, których domy zagrożone były zalaniem przez masę błotną. czytaj dalej

Zaledwie w poniedziałek skończył się nieubłaganie mroźny i śmiercionośny dla Amerykanów okres, a już nad Stany docierają kolejne zagrożenia: fala lodowatego powietrza na północy i gwałtowny wzrost temperatury na północnym wschodzie.

Amerykańscy meteorolodzy biją na alarm: zderzenie dwóch mas powietrza oznacza wielodniowe utrudnienia.

W pierwszym tygodniu stycznia lodowata aura w Stanach doprowadziła do ogromnych strat. Życie straciło ponad dwadzieścia osób, a Góra Waszyngtona przez pół dnia była drugim najzimniejszym miejscem na Ziemi.

Mróz i zamiecie

Jak informują meteorolodzy z serwisu weather.com, już w nocy ze środy na czwartek znad Kanady napłynie chłodne powietrze, a zimowa burza Hunter przepędzi śnieżne chmury przez większość stanów położonych na północy kraju. W Dakocie, Nebrasce, Iowa i Minnesocie warunki atmosferyczne będą sprzyjały rozwijaniu się burzowego frontu.

Niestety stan ten utrzyma się aż do weekendu. Meteorolodzy przewidują, że w fazie pierwszej, trwającej do czwartku, świeże arktyczne powietrze napłynie nad Wielkie Równiny, a wraz z nim pojawią się obfite opady śniegu i przenikliwy ziąb wzmagany wiatrem.

Faza pierwsza. Burze śnieżne i gołoledź (czwartek i piątek)

- trwającej od czwartkowej nocy aż do soboty - uformuje się układ niskiego ciśnienia, w którym rozwinie się niosący śnieżyce front. Przyniesie on obfite opady śniegu, gołoledź i marznący deszcz nad Tennessee, Ohio, region Wielkich Jezior i wąski fragment północnego wschodu.

Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała szereg ostrzeżeń przed śnieżycą, oblodzeniami i marznącym deszczem, które utrzymają się aż do soboty.

NWS ostrzega, że w Minnesocie, Dakocie Północnej i Południowej, Nebrasce i Iowa istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na wystąpienie burz śnieżnych.

Faza druga. Śnieżyce i deszcz ze śniegiem (czwartek i piątek)

Ocieplenie na północnym wschodzie

Meteorolodzy z Accuweather prognozują, że już w piątek temperatura na wschodzie Stanów - po tym, jak dokuczyły tam lodowate mrozy - gwałtownie wzrośnie. Masa ciepłego powietrza napłynie znad Zatoki Meksykańskiej i przesunie się nad północny wschód kraju. Dojdzie do zderzenia z zimnym powietrzem znad Kanady, co oznacza ulewny deszcz, deszcz ze śniegiem i - tym samym - ryzyko powodzi i podtopień.

Już w czwartek na wschodzie kraju temperatura wzrośnie nawet do 10-13 stopni Celsjusza i trend ten utrzyma się dla kolejnych, wysuniętych coraz bardziej na północ stanów. W korytarzu wyznaczonym przez Filadelfię, Baltimore i Waszyngton temperatura wzrośnie w piątek nawet do 16 stopni Celsjusza, a w Nowym Jorku będzie niewiele niższa, informują eksperci NWS.

- Temperatura będzie o 10, a nawet 20 stopni wyższa niż zwykle - stwierdził Paul Pastelok z Accuweather.

Jednym zdaniem, tam, gdzie dotychczas mróz ścinał z nóg, teraz zapanuje wiosenna odwilż: i to w granicach jednego, dwóch tygodni.

Faza druga. Deszcz ze śniegiem i ulewny deszcz (piątek i sobota)

Zderzenie mas powietrza: Nowy Jork spłynie deszczem

W piątek i sobotę dwie silne masy powietrza zderzą się i doprowadzą do nie lada zamieszania zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Dojdzie do tego w pasie od Tennessee do Nowego Jorku.

Hałdy śniegu na południowym wschodzie kraju - a więc też w Waszyngtonie, Nowym Jorku czy Bostonie - zaczną topnieć, a w tym samym czasie chłodny i wilgotny front zderzy się z równie wilgotnym, lecz ciepłym frontem atmosferycznym.

To preludium dla ulewnego deszczu, kapryśnej pogody i skoków temperatury. A co za tym idzie, naprawdę dużych utrudnień dla mieszkańców zagrożonych stanów.

- Ociepli się, ale nie bez ulewnego deszczu - zapowiada Pastelok.

Zderzenie frontów. Podział na fazy