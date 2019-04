Zdjęli go z dachu. Gepard okazał się rysiem

"Złapaliśmy kontakt wzrokowy" - 03-03-2019 Poranna kawa z niezwykłym widokiem za oknem. - To nie było nasze pierwsze spotkanie, ale pierwszy raz podszedł tak blisko - opowiadała Edyta, która wysłała na Kontakt 24 zdjęcia i nagranie z rysiem w roli głównej. czytaj dalej

Wróci na łono natury

W czwartek strażacy z posterunku w Orlando w stanie Floryda zdjęli z dachu kotka. Funkcjonariusze myśleli, że to mały gepard, jednak nie byli tego pewni. Zaczęli szukać informacji w internecie i zauważyli, że zwierzę przypomina rysia rudego. Aby się upewnić, wysłali zdjęcia kotka do lokalnej organizacji Back to Nature Wildlife Refuge zajmującej się porzuconymi dzikimi zwierzętami.

Na posterunek przyjechała Kelly Verduin z organizacji i potwierdziła, że kotek jest około dwutygodniowym rysiem rudym. Zwierzę zostało zabrane do ośrodka. Verduin dodała, że będzie wychowywane w ten sposób, aby nie przyzwyczaiło się do ludzi i mogło wrócić na łono natury.



Rysie rude spotykane są na terenie całej Florydy. To gatunek niezagrożony wyginięciem, ale chroniony.