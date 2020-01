Zegar Zagłady ruszył. Zostało 100 sekund do katastrofy

Najgorętsza dekada, pięć rekordowych lat. Ubiegły rok w niechlubnej czołówce - 16-01-2020 W opublikowanych niezależnych analizach globalnej temperatury naukowcy ze Światowej Organizacji Meteorologicznej, NASA, Copernicusa i NOAA określili rok 2019 jako drugi najcieplejszy w historii. Analizy Brytyjskiej Służby Meteorologicznej (Met Office) umieściły ubiegły rok w pierwszej trójce najcieplejszych lat. czytaj dalej

Zarząd Bulletin of the Atomic Scientists odpowiedzialny za Zegar Zagłady poinformował w oświadczeniu, że "ludzkość jest teraz najbliżej północy od 1947 roku". Kiedy zegar wybija północ, oznacza to moment naszego końca.

"Aby podkreślić potrzebę działania, czas na Zegarze Zagłady wyrażany jest w sekundach, a nie w minutach" - argumentują naukowcy. Wcześniej wskazówka zegara znajdowała się na dwie minuty przed północą.

"Sytuacja jest tragiczna"

"Ludzkość nadal stoi w obliczu dwóch jednoczesnych zagrożeń: wojny nuklearnej i zmian klimatu, które są zmultiplikowane przez cybernetyczną wojnę informacyjną, podważającą zdolność społeczeństwa do reagowania" - przekazano. Jak argumentują naukowcy, sytuacja w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego jest tragiczna, nie tylko dlatego że te zagrożenia istnieją, ale również dlatego, że "światowi przywódcy zezwolili, by międzynarodowa infrastruktura polityczna do zarządzania nimi uległa niszczeniu".

- To 100 sekund do północy. Chcemy pokazać, jak blisko katastrofy znajduje się świat. To są sekundy, nie godziny, a nawet minuty. To najbliżej zagłady ludzkości niż kiedykolwiek w historii Zegara. Stawiamy czoła prawdziwej sytuacji kryzysowej - absolutnie niedopuszczalnego stanu rzeczy na świecie, który wyeliminował wszelkie marginesy błędu i dalszych opóźnień - powiedziała Rachel Bronson, prezydent i dyrektor generalny Bulletin of the Atomic Scientists.

W 2019 wskazówki Zegara się nie ruszyły, ale rok wcześniej dwie minuty do północy. W 2017 roku zegar był ustawiony na dwie minuty i 30 sekund przed północą.

Zmiany klimatyczne na świecie (Małgorzata Latos/PAP)

Zegar Zagłady 2020

Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock) to symboliczny zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim. Pokazuje zawsze "x" minut do północy, przy czym "północ" oznacza zagładę ludzkości.