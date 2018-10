"Tsunami wlokło samochody, kłody, domy". Ogromna prędkość, ogromna siła - 29-09-2018 Krzyki, panika i fala, która zbliża się do plaży - tak wygląda nagranie, które pokazuje moment nadejścia tsunami na indonezyjskie Palu. czytaj dalej

W mieście Palu, które najbardziej ucierpiało w niszczycielskim trzęsieniu ziemi, znaleziono zwłoki 1944 osób - poinformował rzecznik indonezyjskiej armii Muhammad Thohir. Poszukiwania zaginionych potrwają do czwartku. Jeśli do tego czasu ratownicy ich nie odnajdą, zostaną oni uznani za martwych.

Kolejne ciała w dalszym ciągu są odkopywane. Nikt na razie jednak nie wie, ile osób zostało wciągniętych pod ziemię w Petobo. Grunt rozpuścił się tam tak gwałtownie, że zapadły się setki domów. Tylko w niedzielę w jednym miejscu odnaleziono 34 ciała.

Niebezpieczny region

Jak informowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), hipocentrum pierwszego trzęsienia o magnitudzie 6.1 z 28 września znajdowało się na głębokości 18 kilometrów. Epicentrum zlokalizowano w odległości 55 kilometrów na północny zachód od Palu. Kolejne, jeszcze silniejsze - o magnitudzie 7.5 - powstało na głębokości 10 kilometrów w odległości 78 kilometrów od Palu.

Indonezja znajduje się w pacyficznym pierścieniu ognia i jest regularnie nawiedzana przez wstrząsy. Sulawesi jest jedną z pięciu wysp tego kraju. Podobnie jak pozostałe, często jest narażona na trzęsienia ziemi i tsunami. W 2004 roku wstrząsy na Sumatrze wywołały tsunami na Oceanie Indyjskim, które przyczyniło się do śmierci 226 tysięcy osób w 13 krajach, w tym ponad 120 tysięcy w samej Indonezji.

Największe trzęsienia ziemi w Indonezji (PAP/Reuters/Adam Ziemienowicz)

Potrzebna jest pomoc

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 wywołało fale tsunami sięgające sześciu metrów. Około 200 tys. osób potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. W Palu i okolicach brakuje wody i żywności; wielu mieszkańców dotkniętych kataklizmem terenów straciło cały dobytek.

Mieszkańcy Indonezji nie zostają jednak sami w tej trudnej sytuacji.

- Mam nadzieję, że nie zabraknie polskiej pomocy dla Indonezji. Polska Akcja Humanitarna zbiera pieniądze różnymi sposobami. To, co w tej chwili najbardziej jest potrzebne, to nawet nie tyle żywność, nie tyle schronienie, bo to jeszcze można przetrwać. Największym zagrożeniem jest brak czystej wody - mówiła w sobotę na antenie TVN24 Janina Ochojska prezes zarządu PAH.

Dodała, że na zdewastowanych terenach ludzie umierają z powodu chorób i zakażeń. - Piją brudną wodę i właściwie już teraz mówi się o zagrożeniu epidemiologicznym, o zatruciu źródeł wody. Zostały zniszczone toalety, ujęcia wodne zostały skażone. Dostarczenie pitnej wody jest w tej chwili najważniejsze dla organizacji międzynarodowych. Na to potrzeba środków - tłumaczyła.

- W tej chwili trudno mówić o planowaniu. Wiadomo, że trzeba uchronić życie jak największej liczby ludzi. 600 tysięcy dzieci jest w stanie zagrożenia życia, a to jeszcze nie są liczby całkowite, ponieważ wiadomo, że pod błotem znajdą się jeszcze ludzie, którzy już pewnie nie będą żyli. Ale trzeba ich znaleźć, bo zagrożenie epidemią jest coraz większe - podkreśliła Ochojska.

JAK MOŻNA POMÓC?

Przelewem na konto PAH: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 z dopiskiem "SOS Indonezja"

Poprzez stronę internetową: https://www.pah.org.pl/wplac/?form=sos-indonezja

Dołączając do klubu PAH SOS: pah.org.pl/klub-pah-sos/ i wspierając PAH comiesięczną darowizną

Organizując zbiórkę pieniędzy: https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-kazdego/