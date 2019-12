"Wyjedźcie natychmiast". Pożary zagrażają tysiącom osób - 30-12-2019 Dziesiątki tysięcy turystów i mieszkańców dostało nakaz ewakuacji z południowo-wschodnich obszarów Australii w związku z pożarami. czytaj dalej

Gęsta mgła pojawiła się w poniedziałek w Indiach. Widzialność gwałtownie spadła. Do tego stopnia, że doprowadziła do śmierci kilku osób. W północnym stanie Uttar Pradesh zginęło sześć osób - po tym jak ich samochód zjechał z drogi i wpadł do kanału.

Mgła jest wynikiem bardzo niskiej temperatury, która utrzymuje się w kraju od kilku dni. W sobotę w stołecznym Nowym Delhi odnotowano najniższą temperaturę od 2013 roku. Termometry wskazywały 2,4 stopnia Celsjusza.

Ogrzewali się przy ogniskach

Najniższa temperatura występowała w ostatnim czasie zachodnich i północnych regionach Indii. Niektórzy z mieszkańców Nowego Delhi ogrzewali się przy ogniskach. W regionie Dżammu i Kaszmir, najbardziej wysuniętym na północ kraju, zamarzło jezioro Dal.