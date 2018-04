"Myślałam, że umrę". Lej krasowy pochłonął dwa samochody - 19-02-2017 Dwa samochody wpadły do dziewięciometrowej dziury, która powstała po nawałnicy, jaka przeszła w okolicy Los Angeles. W jednym z pojazdów uwięziona była kobieta, uratowali ją strażacy. czytaj dalej

Krótko po tym, jak władze zauważyły na terenie osiedla Fore Ranch pod florydzkim miastem Ocala powiększające się w ziemi otwory, przeprowadzono ewakuację ośmiu domów.

Jak podały lokalne media, osiem dziur powstało w środę wieczorem oraz w czwartek czasu lokalnego na zboczu zbiegającym do zbiornika retencyjnego. Powołując się na władze, portal wcjb.com przekazał, że leje miały szerokość od 4,5 do 7,5 metra, jednak ich głębokość nie jest znana.

"To brzmiało jak wybuch bomby"

- Naprawdę nie wiem, jak wytłumaczyć to, co się stało, ale to wyglądało jak eksplozja. Lejów było co najmniej cztery lub pięć - opowiadał jeden z mieszkańców okolicy, zaznaczając, że wszystko wydarzyło się w jednej chwili. - To brzmiało jak wybuch bomby. Było naprawdę głośno dodał.

Mieszkańcy, którym nie zalecono ewakuacji, twierdzą, że martwią się z powodu wciąż powiększających się dziur w ziemi. Niektórzy przyznali, że kiedy wszystko się zaczęło, słyszeli w swoich domach dziwne dźwięki.

- W łazience na dole powstało pęknięcie. Słyszeliśmy wcześniej hałasy, ale powiedziano nam, że wszystko jest w porządku, więc wróciliśmy z powrotem do środka i zobaczyliśmy pęknięcie w łazience - relacjonował Richard Morang.

Nie ma rannych

Wciągnął pod ziemię śpiącego mężczyznę. Śmiercionośny lej krasowy znów się otworzył - 20-08-2015 Na Florydzie ponownie otworzył się lej krasowy, w którym dwa lata temu zginął 37-letni Jeff Bush. Najprawdopodobiej powstał na skutek ulew. czytaj dalej

Władze poinformowały, że nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Strażacy uważają, że przyczyną powstania wyrw mogła być awaria prywatnej sieci wodociągowej.

Inżynierowie przeprowadzili na miejscu badania z użyciem georadarów, jednak nie udało się im potwierdzić, czy otwory to leje krasowe. Władze zaznaczyły, że nie pozwolą wrócić mieszkańcom osiedla do domu, dopóki nie zyskają pewności, że sytuacja jest już opanowana.

Ocala znajduje się na florydzkiej "alei lejów krasowych” ("Sinkhole Alley"), gdzie leje są powszechne. Do zagrożonych ich powstawaniem obszarów należą tereny między Ocalą a Tampą oraz inne w centralnej Florydzie.

Czym jest lej krasowy?

Lej krasowy, zwany też wertepem krasowym, to okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, które zwykle jest naturalną formą ukształtowania powierzchni ziemi. Jego średnica może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. Czasem stanowi wejście do położonej głębiej jaskini.

Takie leje powstają w efekcie stopniowego wypłukiwania słabo związanego podłoża skalnego (np. wapienia) przez płynącą wodę, zapadnięcia się stropu jaskini albo obniżenie się lustra wody. Mogą się pojawiać stopniowo lub nagle. Występują na całym świecie, ale powszechne są na terenach, gdzie dominują wapień, halit albo inne skały łatwo ulegające rozpuszczeniu przez wodę.

WILD.

The #sinkholes in #Ocala have gotten worse in the last 24 hours.

More have opened, the ones that were there are bigger, and the water is almost completely drained. pic.twitter.com/bEhWRb4na3 — Kelly Rippin WESH (@KellyRippin) 26 kwietnia 2018



WATCH VIDEO 🎥 ---> An #Ocala neighbor just gave us this video of one of the sinkholes caving in @WFTV credit: Samantha Blanton pic.twitter.com/niZxI2FA5f — Sarahbeth Ackerman (@SAckermanWFTV) 26 kwietnia 2018

Potential sinkholes in #Ocala forced families to evacuate their homes yesterday ---> Live details on #TV27 on when crews will be out here to fix the problem @WFTV pic.twitter.com/1ZurLQ5LHH — Sarahbeth Ackerman (@SAckermanWFTV) 26 kwietnia 2018



Engineers are trying to figure out what caused a series of possible sinkholes to open up in an Ocala neighborhood. Meanwhile other crews are using ground penetrating radar to try and track the path of another sinkhole that opened up in the road. pic.twitter.com/m3jZJlr5ld — David Bodden (@DBoddenNEWS13) 26 kwietnia 2018





Mapa