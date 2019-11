Zima zaatakowała. Termometry pokazały osiem stopni mrozu

Słowacja: prawie 40 niedźwiedzi żerowało na polu kukurydzy - 31-10-2019 Myśliwych na Słowacji zaskoczył widok gromady niedźwiedzi. W jednym miejscu naliczono ich 38. czytaj dalej

Niektórzy mieszkańcy cieszyli się ze śniegu, jednak nie dla wszystkich było to przyjemne doświadczenie. W czwartek w północnej części kraju w rejonie przełęczy Tihuta opady śniegu i silne porywy wiatru dawały się we znaki kierowcom, którzy przejeżdżali z Transylwanii do Mołdawii. Na drogi wyjechały solarki i piaskarki, a podróżujący musieli zakładać łańcuchy na koła.

W paśmie górskim Bucegi w środę jedna ze stacji meteorologicznych pokazała -8 stopni Celsjusza. Wiał też silny wiatr. Turyści przebywający w hotelach musieli zostać w środku. Większość szlaków była nieczynna.

Jak będzie w kolejnych dniach?

Synoptycy prognozują, że w kolejnych dniach w regionach górskich nadal będzie śnieżyć. Na pozostałym obszarze kraju pogoda ma się poprawić, a temperatura wzrośnie.

- W poniedziałek spodziewamy się od 18 do 23 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części kraju - poinformowała w rozmowie z telewizją ProTV meteorolog Anca Petre.