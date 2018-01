Śnieg na Saharze. Niecodzienny widok - 09-01-2018 Jeśli słyszymy o śniegu w Afryce, kojarzymy to raczej ze szczytem Kilimandżaro niż z pustynią. Tymczasem to właśnie piaski Sahary pokryły zaspy, miejscami nawet 40-centymetrowej grubości. czytaj dalej

Zmiany klimatu dają się nam we znaki. Coraz częściej jesteśmy informowani o ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Rekordowo niskie, jak i rekordowo wysokie temperatury notowane są na całym świecie.

Obok huraganów, orkanów i powodzi, spotykamy się również ze śniegiem w miejscach, gdzie raczej się go nie spodziewamy, jak na początku stycznia na Saharze. W minioną sobotę z kolei biało zrobiło się w Arabii Saudyjskiej.

Niecodzienne zjawisko

Śnieg spadł w okolicach miasta Tabuk, które znajduje się w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej, u podnóża gór Harrat al-Uwajrid.

Zjawisko to jest o tyle ciekawe, że kraj ten leży w klimacie zwrotnikowym suchym. Temperatura w styczniu w Tabuk może dochodzić nawet do 32 stopni Celsjusza, ale może spaść też poniżej zera, nawet do -4 st. C. Tak ekstremalne różnice temperatury związane są z suchym klimatem, a co za tym idzie opady, które się tam rzadko pojawiają są bardzo małe. Niemniej jednak śnieg pojawia się tam w niewielkich ilościach raz na 3-4 lata.

Ten rzadki widok wywołał dużo entuzjazmu wśród mieszkańcy regionu. Zalali oni media społecznościowe zdjęciami oraz nagraniami, na których ukazują zimową odsłonę Arabii Saudyjskiej.

Rare snow fall in Saudi Arabia. Most northern hemisphere covered with record snow. No CO2-AGW Climate. pic.twitter.com/IZ6jbf32Wd — Dr. Waheed Uddin (@drwaheeduddin) 27 stycznia 2018

PHOTOS: Families enjoy day of sledding as snow drapes #Saudi Arabian mountains https://t.co/zcEdvkXhZ1 pic.twitter.com/0HUghxH6dy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 26 stycznia 2018

Some pictures of snow in Saudi Arabia #winter . Good morning ❄️☃️ pic.twitter.com/XvSY3L1j5F — أحمد Otaibi🇸🇦 (@otaibiaak) 9 stycznia 2018

It snowed in Saudi Arabia so they made a snow camel. pic.twitter.com/oaGOj9Iwbo — IlmFeed (@IlmFeed) 19 stycznia 2016