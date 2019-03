Puma, która zaatakowała biegacza, okazała się osieroconym kociakiem - 02-03-2019 Na początku lutego biegacz w Kolorado zabił pumę w obronie własnej. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok zwierzęcia okazało się, że ważyło ono 18 kilogramów i było kilkumiesięcznym kociakiem. czytaj dalej

Oko w oko z rysiem

- Życie jest pełne niespodzianek. Podczas picia porannej kawy odwiedził mnie ryś - relacjonowała Reporterka 24 Edyta, która mieszka w Truckee w stanie Kalifornia od 11 lat, a w Stanach Zjednoczonych od 20 lat.

Rysia udało się nagrać 1 marca po godzinie 9 czasu lokalnego. - Mieszkam w miejscowości, która położona jest wysoko w górach. To jest bardzo turystyczne miejsce. Teraz nas zasypało i wszędzie jest pełno śniegu. Tak sobie myślę, że to pewnie przez to te wszystkie zwierzęta teraz wyszły i szukają jedzenia - opowiadała Edyta.

W amerykańskim miasteczku panuje obecnie zimowa aura. Według synoptyków w najbliższych dniach może padać tam śnieg lub deszcz ze śniegiem.

"Magiczne doświadczenie"

- Ten ryś zawitał u mnie pewnie dlatego, że mam w ogrodzie 70 kur, a w okolicy domu karmniki z jedzeniem dla wiewiórek. To nie było nasze pierwsze spotkanie, ale pierwszy raz podszedł tak blisko. Tym razem dzieliła nas tylko szyba, to były może jakieś cztery metry. Przyznam, że to był taki zwykły dzień. Wysłałam dzieci do szkoły, zrobiłam sobie kawę i usiadłam przed telewizorem, a tu taki widok. Ryś w oknie. Zestresowałam się. Złapaliśmy kontakt wzrokowy. Ręce trzęsły mi się tak, że na początku nie mogłam zrobić zdjęcia. Magiczne doświadczenie. Musiałam zrobić zdjęcia i nagrać to zdarzenie, żeby pokazać później moim dzieciom - relacjonowała Reporterka 24.

- Zimą często wychodzę na spacery, żeby poobserwować zwierzęta, zrobić jakieś ładne zdjęcia. Widziałam już nawet niedźwiedzia, a wiewiórki to taki standard u nas - dodała pani Edyta.

Na nagraniu widać rysia rudego (łac. Lynx rufus) drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych. Występuje on w Ameryce Północnej, na większości terenów kontynentalnych Stanów Zjednoczonych - od południowej Kanady do północnego i środkowego Meksyku. Żyje na terenach zalesionych, oprócz tego półpustyniach, terenach zurbanizowanych i bagnistych.

