Mieszkańcy miasta przyznają, że nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Atak nastąpił w poniedziałek. Silny wiatr przyniósł ze sobą setki biegaczy, które "przywłaszczyły" sobie podwórka wielu domostw.

- Zazwyczaj jest ich kilka, przelatują po ulicy, jednak nigdy nie było ich tak wiele. Nigdy nie było tak źle - żaliła się Tanya Speight. Inny mieszkaniec, Ralph Zavale, przyznał, że biegaczy było zwyczajnie zbyt dużo. Nie nadążał ze sprzątaniem, ponieważ wciąż nadlatywały kolejne krzaki.

Nieoceniona pomoc służb

W gotowości pozostawały służby miejskie. Wkroczyły do akcji, zbierając rośliny na ciężarówkę, wypełniając ją do pełna i wywożąc intruzów w dal.

"Latały, jakby to było tornado"

Bryan Bagwell, mieszkający w Victorville, opowiadał, że jego podwórko było pełne kolczastych kuli. Był wdzięczny miastu za pomoc w ich usuwaniu, jednak chciałby, żeby podjęto działania w celu zapobiegania takim sytuacjom. Kluczowym problemem wydają się otwarte przestrzenie otaczające miejscowość. Kiedy wieje wiatr, biegacze nie napotykają na przeszkody i swobodnie wpadają do miasta.

Na filmie utrwalonym przez Nav Mangat widać dom jej sąsiada całkowicie przykryty krzakami. Kobieta stwierdziła, że co najmniej jeden z sąsiadów został uwięziony w swoim domu przez dwie godziny do czasu przyjazdu służb, które usunęły uciążliwe krzaki sprzed jego drzwi frontowych i garażu.

- Wczoraj nie byłam nawet w stanie stać w swoim garażu. Tych krzaków były setki. Latały, jakby to było tornado - stwierdziła Mangat.



This picture courtesy of @cityofvv. Strong winds have caused tumbleweeds to pile up on Mesa Street in Victorville! Strong winds (at times gusting in excess of 50 mph) will continue in the high deserts through the evening hours. #CAwx pic.twitter.com/Hgs11t1Wfy — NWS San Diego (@NWSSanDiego) 17 kwietnia 2018



The high winds in Southern California led to a #Tumbleweed takeover Victorville (📽️: James Quigg/@VVDailyPress) pic.twitter.com/YUAkqlEm33 — Nick Dobis (@DobisDaily) 17 kwietnia 2018



Would whoever keeps telling awful jokes please stop. #Victorville #Tumbleweed pic.twitter.com/NLbwSB26ga — Kristian Prevc (@KristianPrevc) 18 kwietnia 2018



Victorville neighborhood overrun by tumbleweeds! @CBSLA pic.twitter.com/pFzxZIIIQ4 — Tina Patel (@tina_patel) 17 kwietnia 2018



Today’s a good day to be a tumbleweed collector pic.twitter.com/a58pR8dR2r — Steve Nay (@snay2) 16 kwietnia 2018



The cleanup continues after #Victorville neighborhood experiences tumbleweed take over. @SBCOUNTYFIRE is on scene helping with the cleanup efforts. #NBCLA #telemundo52 pic.twitter.com/PZ5Rdp6UJ7 — Alexvnews (@alexvnews) 17 kwietnia 2018