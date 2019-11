Zmiany klimatu "zagrażają losom ludzkości"

Katastrofalne pożary w Kalifornii to "nowa normalność" - 05-11-2019 Czy za częstsze i coraz bardziej niszczycielskie pożary w Kalifornii można obwiniać zmiany klimatu? Aradhna Tripati, specjalistka do spraw klimatu, odpowiada, że tak i ostrzega, że "jest to nowa normalność". czytaj dalej

Badania dotyczące wpływu działalności człowieka na planetę pokazują, że w ciągu ostatnich 40 lat szkodliwa emisja gazów cieplarnianych szybko wzrosła, a rządy nie czynią wystarczających postępów w walce z kryzysem klimatycznym. "Naukowcy są moralnie zobligowani do ostrzegania ludzkości przed zagrożeniami niosącymi katastrofalne następstwa i do mówienia, jak jest naprawdę" - piszą autorzy raportu opublikowanego we wtorek na w czasopiśmie "BioScience".

W artykule przeanalizowano dane z ostatnich 40 lat, obejmujące zużycie energii, temperaturę powierzchni Ziemi, populację, wylesianie, stan lodu polarnego, wskaźniki wzrostu populacji i emisje węgla. Autorzy raportu ostrzegają, że zmiany klimatyczne nasilają się szybciej niż przewidywała większość naukowców i "zagrażają naturalnym ekosystemom i losom ludzkości".

Zmiany klimatu

Autorami raportu są specjaliści w dziedzinie ekosystemów i globalnego rozwoju: William J. Ripple i Christopher Wolf z Oregon State University (USA), Thomas M. Newsome z University of Sydney (Australia), Phoebe Barnard z University of Cape Town (RPA) i William R. Moomaw z Tufts University (USA). Pod artykułem podpisało się już ponad 11 tysięcy naukowców ze 150 krajów.

W raporcie naukowcy zwracają uwagę na fakt, że populacja ludzi na świecie ciągle rośnie w skali 80 milionów osób rocznie. Według nich światowa populacja musi się ustabilizować - a najlepiej stopniowo zmniejszać - aby zapewnić społeczną integralność. Według nich, istnieją sprawdzone i skuteczne strategie polityczne, które wzmacniają prawa człowieka a jednocześnie obniżają wskaźniki dzietności i zmniejszają wpływ wzrostu liczby ludności na emisje gazów cieplarnianych i utratę różnorodności biologicznej.

"Mimo rosnącej od kilku dekad świadomości na temat kryzysu ekologicznego, niewiele zrobiono w skali globalnej, żeby mu zapobiec" - piszą autorzy publikacji.

Katastrofa ekologiczna

Badacze wskazują na sześć obszarów, które należy wziąć pod uwagę w skali całego globu, żeby spowolnić katastrofę ekologiczną. Są to: rezygnacja z paliw kopalnych, redukcja zanieczyszczania atmosfery, np. metanem i sadzą, redukcja spożycia mięsa, ochrona i rekultywacja ekosystemów, stworzenie gospodarki wolnej od emisji węgla, ustabilizowanie przyrostu populacji poprzez inwestycje w planowanie rodziny i edukację dziewcząt.

- Chcę, abyśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że my, jako istoty ludzkie i mieszkańcy tej planety, musimy wspólnie podjąć działania mające na celu ochronę środowiska - powiedziała Leslie Duram, profesor geografii i zasobów środowiska z Southern Illinois University.