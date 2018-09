Duże szanse na rozwój El Niño. "Przewidywanie może uratować wiele istnień" - 11-09-2018 Według najnowszego komunikatu wydanego przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), istnieje 70 procent szans na rozwój El Niño do końca tego roku. czytaj dalej

Florence jest obecnie huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Niesie ze sobą porywy wiatru dochodzące do 215 kilometrów na godzinę. Cyklon w pobliżu lądu może jeszcze przybrać na sile. W poniedziałek amerykańscy Łowcy Huraganów ponownie wlecieli samolotem w oko huraganu, by zebrać najnowsze dane meteorologiczne.

- Burza staje się silniejsza z minuty na minutę. Zmienia się w prawdziwą bestię - powiedział w wywiadzie dla telewizji CNN komandor Justin Kibbey, pilot jednego z samolotów Łowców Huraganów z Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA).

W oku Florence

Łowcy Huraganów wlatywali w centrum potężnego huraganu Florence kilka razy, aby zbadać jego siłę.

- Podczas naszego pierwszego lotu to nie był jeszcze huragan, co najwyżej sztorm tropikalny, a w niedzielę była już huraganem. A teraz to huragan kategorii czwartej, wiec Florence zmieniła się ze sztormu do potężnego huraganu w 72 godziny. To błyskawiczna intensyfikacja, a mówiąc potocznie, to cholernie silny sztorm - relacjonował Kibbey. Jak ocenił, siła Florence jest na porównywalnym poziomie do Marii i Irmy.

Wideo Florence coraz bliżej USA. Rozmowa z pilotem-łowcą huraganów

Kim są Łowcy Huraganów?

Łowcy Huraganów są częścią Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej. Za pomocą samolotów, które tak naprawdę są latającymi na dużych wysokościach stacjami meteorologicznymi, wlatują w głąb huraganów i układów burzowych. Zbierają dane pozwalające na jeszcze lepsze przewidzenie ich trasy. Dzięki tym informacjom można lepiej przewidzieć siłę żywiołu, a także opracować potencjalny plan ewakuacji.