Znaczne ryzyko wystąpienia El Niño. Zjawisko może pojawić się wiosną

Duże ryzyko rozwoju El Niño. Ostatnie przyniosło ogromne zmiany w pogodzie - 09-11-2018 Rośnie ryzyko powstania zjawiska El Niño. Amerykańscy klimatolodzy szacują je na 80 procent. Ostatnie, z którym mieliśmy do czynienia na przełomie lat 2015/2016, przyczyniło się do dużych zmian w pogodzie. czytaj dalej

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała w czwartek, że utrzymuje się znaczne ryzyko wystąpienia El Niño. Meteorolodzy oceniają, że istnieje 80-procentowe prawdopodobieństwo, że zjawisko może wystąpić na półkuli północnej najbliższej wiosny.

W ubiegłym miesiącu Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA) prognozowała, że ryzyko wystąpienia El Niño na półkuli północnej podczas sezonu zimowego 2018/2019 wynosi 90 procent. Na 60 procent oceniła ryzyko, że El Niño pojawi się wiosną.

Czym jest zjawisko El Niño?

El Niño po hiszpańsku znaczy chłopiec, dzieciątko. W badaniach klimatu jest to zjawisko pogodowe i oceaniczne, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Powstaniu tego zjawiska sprzyjają słabnięcie pasatów (stałych wiatrów strefy międzyzwrotnikowej) ze wschodu i zahamowanie upwellingu, czyli wynoszenia ku powierzchni oceanu chłodnych wód głębinowych. Kiedy wody Pacyfiku się ogrzewają do wyższych niż średnio wartości, ma to swoje skutki - ulewne opady nawiedzają suche zazwyczaj wybrzeża Ameryki Południowej, a w wilgotnych na ogół rejonach Azji Południowo-Wschodniej i Australii Północnej występują susze. To jednak niejedyne skutki El Niño, co pokazuje historia.

Ostatnie El Niño przyniosło katastrofy

Ostatni raz do czynienia z El Niño mieliśmy w latach 2015-2016. Wtedy temperatura w środkowo-wschodniej części Pacyfiku przekroczyła wieloletnią normę o dwa stopnie Celsjusza. Zjawisko było przyczyną między innymi suszy w Afryce oraz opóźnienia się monsunu na Filipinach. Ulewne deszcze spadły w Paragwaju, gdzie z zalanych terenów ewakuowano setki tysięcy osób. El Niño wini się również za ogromne pożary w Kanadzie. Zdaniem ekspertów to ono odpowiada za katastrofalne powodzie w Polsce w 1997 roku.

Przeciwieństwem El Niño jest La Niña - anomalia polegająca na utrzymywaniu się wyjątkowo niskiej temperatury na powierzchni wód Pacyfiku.

Odchylenie od średniej temperatury powierzchni oceanu 31 grudnia 2018 roku (NOAA)

Kiedy występowało El Niño?

Z danych NOAA wynika, że El Niño wystąpiło w latach: 1977/78, 1982/83, 1986-88, 1991/92, 1994/95. Na przełomie 1997/1998 było najsilniejsze. El Niño występowało także w latach 2002/03, 2004/05 oraz 2006/07.