Znajdują kolejne ofiary śmiertelne. Tajfun Hagibis przyniósł ogromne zniszczenia

Pożary trawią okolice Los Angeles - 13-10-2019 Ponad tysiąc strażaków walczyło w sobotę z bardzo szybko przemieszczającym się ogniem na północnych krańcach Los Angeles. To niejedyny pożar, który wybuchł w ostatnim czasie w południowej Kalifornii. Władze informują o trzech ofiarach śmiertelnych. czytaj dalej

Japońskie służby odnajdują kolejne ofiary tajfunu Hagibis. Według telewizji NHK World zginęło 58 osób, a 14 uznawanych jest za zaginione. 210 osób jest rannych.

Na terenie prefektury Miyagi zniszczone są słupy energetyczne i drogi. Silny wiatr połamał też wiele drzew. Podobnych zniszczeń tajfun dokonał na terenie prefektur Fukushima i Ibaragi.

W całym kraju woda wezbrała w ponad 100 rzekach. Na terenie prefektury Chikuma woda sięga na wysokość trzech metrów. Drogi są zalane i pokryte błotem.

- Nie mam pojęcia, jak usunąć to błoto. To ogromny problem - mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z telewizją NHK.

Służby na miejscu

W rejonie prefektury Nagano rzeka Chikuma zalała całe połacie ziemi, w tym głównie dzielnice mieszkalne; woda sięga do drugiego piętra. Na miejscu jest ponad 110 tys. ratowników, w tym 31 tys. żołnierzy samoobrony. Synoptycy przewidują jednak dalsze opady w ciągu dnia.

- Składam kondolencje na ręce rodzin osób, które straciły życie i kieruję najszczersze wyrazy współczucia do osób dotkniętych skutkami tajfunu - powiedział w niedzielę premier Japonii Shinzo Abe.

Niepokojąca prędkość przybierania na sile

Hagibis to najsilniejszy tajfun, jaki nawiedził Japonię od 1958 roku - podkreślają media. Jeszcze przed uderzeniem w Japonię naukowców niepokoiła prędkość, z jaką przybierał na sile. W zaledwie kilkanaście godzin z burzy tropikalnej przeistoczył się w supertajfun. W ląd uderzył z wiatrem o średniej prędkości 150 kilometrów na godzinę. W niedzielę rano polskiego czasu centrum Hagibis znajdowało się na północno-wschodniej części wyspy Honsiu i kierowało się w stronę Oceanu Spokojnego.

Koszmarne narodziny. To nagranie przyprawia o gęsią skórkę - 12-10-2019 Około stu pająków przyszło na świat w jednym z australijskich ogrodów zoologicznych. Nagranie z momentu narodzin jest tylko dla osób o mocnych nerwach. czytaj dalej

Brak prądu i zalania

Tajfun Hagibis uderzył w sobotę wieczorem czasu lokalnego w największą japońską wyspę Honsiu, a wkrótce potem stolicą wstrząsnęło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7. Wystąpiła również co najmniej jedna trąba powietrzna.

Hagibis przyniósł rekordowe opady deszczy. W Hakone w ciągu 24 godzin spadło 939 litrów wody na metr kwadratowy.

Ministerstwo ds. gruntów, infrastruktury, transportu i turystyki poinformowało, że w 12 prefekturach zgłoszono co najmniej 48 osuwisk ziemi i wichur, a dziewięć rzek wylało. Zalane zostały obszary mieszkalne w środkowej i wschodniej części kraju. Największe straty są w rejonie rzeki Chikuma, w prefekturze Nagano. Wojskowe śmigłowce pomagały ludziom uciec z zalanych domów.

Eksperci ostrzegali, że po przejściu tajfunu mogą się pojawić kolejne powodzie lub podtopienia i lawiny błotne, ponieważ w wielu prefekturach otaczających stolicę zaczęto awaryjnie wypuszczać wodę z zapór.

Długa historia tajfunu

Zmiany klimatu grożą wyginięciem kilkuset gatunkom ptaków w Ameryce Północnej - 14-10-2019 Naukowcy z amerykańskiej organizacji National Audubon Society alarmują, że dwie trzecie gatunków ptaków w Ameryce Północnej może wyginąć na zawsze. Stanie się tak, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu spowolnienia zmian klimatu. czytaj dalej

Hagibis został depresją tropikalną 4 października. Dzień później szybko przeistoczył się w burzę tropikalną. To wtedy nadano mu imię Hagbis, co w języku filipińskim oznacza "prędkość". Sprzyjające warunki sprawiły, że 7 października w ciągu zaledwie kilku godzin stał się supertajfunem. Wtedy odpowiadał siłą huraganowi piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Wiatr wiał w nim ze średnią prędkością 260 kilometrów na godzinę. Tego samego dnia żywioł przeszedł nad Marianami. 8 października nieco osłabł - był odpowiednikiem huraganowej "czwórki". Nie trwało to jednak długo, bo kilka godzin później ponownie przybrał na sile i stał się "piątką". Ponownie słabnąć zaczął dopiero 10 października.

Tajfun dotarł do japońskiego wybrzeża 12 października i wszedł na ląd na Półwyspie Izu w południowo-wschodniej części Honsiu. Towarzyszył mu wiatr o średniej prędkości 150 kilometrów na godzinę i porywy do 155 km/h. Był wtedy odpowiednikiem huraganu drugiej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Wtedy też Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegała przed intensywnymi opadami deszczu, które mogły wywoływać lawiny błotne i osuwiska.