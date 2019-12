Znalazł małego makaka. Bez pomocy zwierzę mogłoby nie przetrwać

Rowerzyści spotkali spragnionego koalę. "Ma ktoś więcej wody?" - 28-12-2019 Jechali na rowerach po wzgórzach Adelajdy, kiedy natknęli się na spragnionego koalę. Zatrzymali się i napoili zwierzę. Na filmie słychać, jak koala łapczywie pije wodę. Upały w Australii nie ustają, a cierpią na tym zwierzęta. Wycieńczone szukają pomocy wśród ludzi. czytaj dalej

Poczuł obowiązek

Ai Sheng znalazł małą małpę na poboczu w drodze do pracy. - Nagle usłyszałem płacz. Zatrzymałem ciągnik i zawróciłem, aby spojrzeć, co to takiego. Zobaczyłem małą małpę. Kiedy do niej podszedłem, ta do mnie przyszła i się przytuliła. Postawiłem ją na ziemię, ale ona ciągle wracała - powiedział Sheng.

Mężczyzna zabrał zwierzę do domu. Próbował kilka razy wypuścić je na wolność, ale ono wracało. Poczuł się w obowiązku zastąpienia zwierzęciu rodzica - zaczął się nim opiekować, kąpać i karmić je.

Sheng zabrał zwierzę do lokalnego biura bezpieczeństwa leśnictwa publicznego. Tam eksperci powiedzieli, że małpa to makak, czyli gatunek, który w Chinach jest pod ochroną. Zwierzę prawdopodobnie zgubiło swoją matkę.

- Możemy powiedzieć, że ten makak jest bardzo mały, ma mniej niż rok. W tym przypadku, jeśli wypuścimy go na wolność, może nie przetrwać. Zamierzamy oddać go do profesjonalnego centrum zajmującego się ratowaniem takich zwierząt - poinformowała Wang Liying z biura bezpieczeństwa leśnictwa publicznego w okręgu Ximeng.

Dopiero po odbyciu specjalnego treningu zwierzę zostanie wypuszczone do swojego naturalnego środowiska.