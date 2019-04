Znaleziono ciała trzech alpinistów, którzy zaginęli w Kanadzie

Największe wichury od 50 lat. Gwałtowna pogoda w Hiszpanii - 22-04-2019 Południowo-wschodnie regiony Hiszpanii przez weekend zmagały się z gwałtowną pogodą. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Alicante, odnotowano największe opady deszczu i najsilniejsze porywy wiatru w kwietniu od 50 lat. czytaj dalej

Trudny cel

Należący do światowej czołówki Amerykanin Jess Roskelley oraz Austriacy David Lama i Hansjoerg Auer zaginęli podczas próby wspinaczki po wschodniej ścianie szczytu Howse Peak w kanadyjskich Górach Skalistych. W środę poinformowano, że nie skontaktowali się z organizatorem wyprawy w wyznaczonym terminie.

Agencja rządowa zarządzająca kanadyjskimi parkami narodowymi, Parks Canada, obrany przez mężczyzn cel wspinaczki określiła jako "odległy i wyjątkowo trudny" oraz "wymagający zaawansowanych umiejętności alpinistycznych".



Przekazała też, że krótko po niezgłoszeniu się wspinaczy w rejonie ich zaginięcia przeprowadzono loty zwiadowcze, podczas których zaobserwowano ślady licznych lawin, które tam przeszły, oraz fragmenty sprzętu wspinaczkowego.



"David żył dla gór. Jego pasja do wspinaczki i alpinizmu ukształtowała go oraz jego rodzinę. Zawsze podążał swoją drogą i żył swoimi marzeniami" - napisali rodzice Davida Lamy w oświadczeniu.

Parks Canada złożyło kondolencje rodzinom alpinistów.

W kolejności od lewej: Jess Roskelley, David Lama i Hansjorg Auer (Facebook.com)

"Światowa elita"

Brandon Pullan, redaktor naczelny kanadyjskiego, wspinaczkowego magazynu "Gripped", nazwał trio "trzema ze światowej elity alpinistów".

- Wszyscy trzej mieli ten wspólny cel wchodzenia i wspinania się na najwyższe duże góry w bardzo czysty, alpejski sposób - powiedział Pullan. - Roskelley był wszechstronnym, amerykańskim alpinistą, który miał wizję robienia wielkich wspinaczek - dodał Pullan. - Hansjorg Auer miał trochę inny charakter. Patrzył na Himalaje i wspinał się na nie samemu. Miał własną wizję wspinania się. A David Lama, on był prawdopodobnie jednym z najbardziej technicznie zaawansowanych alpinistów na świecie. Za to, co robił, można by nazwać go największą gwiazdą na świecie - dodał.

Roskelley zdobył Mount Everest w 2003 roku wówczas jako najmłodszy Amerykanin.

Howse Peak to szczyt o wysokości 3295 metrów nad poziomem morza.