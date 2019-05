"Był po szyję zakopany w gruzach". Myśleli, że nie przeżył zejścia osuwiska - 03-05-2019 We wtorek na obrzeżach stolicy Boliwii zeszło potężne osuwisko. Zniszczonych zostało 60 budynków. Gruzy przysypały psa, którego rodzina mieszkała w okolicy. Zwierzę przeżyło mimo licznych ran. czytaj dalej

Oddział policji dla zwierząt otrzymał wezwanie do jednego z domów w hrabstwie Mercer w stanie Pensylwania. Jednym z oficerów, którzy pojechali na miejsce zdarzenia, była Courtney Ivan.

Funkcjonariusze pierwszy raz próbowali dostać się do środka posiadłości w czwartek. Następnego dnia wrócili z nakazem przeszukania. Ivan wspomina, że to, co tam zobaczyła, przerosło jej oczekiwania.

- W ciągu piętnastu lat służby w medycznych służbach ratunkowych, gdzie pracuję w ciągu dnia, i pięciu lat w policji dla zwierząt, nie trafiłam jeszcze do domu w tak złym stanie - relacjonowała.

Zabrali psy

Kiedy funkcjonariusze weszli do środka, znaleźli 57 psów, z których dziesięć było martwych. Ivan poinformowała, że psami nie opiekował się weterynarz, a kilka było w ciąży. Kilkanaście psów przebywało w klatkach, reszta biegała po domu luzem.

Funkcjonariusze musieli użyć specjalnych kombinezonów ze względu na ogromną ilość pcheł znajdujących się w pomieszczeniu. Wszystkie czterdzieści siedem żywych zwierząt zostało zarekwirowanych i najprawdopodobniej trafi do adopcji.

Jak podaje portal York Daily Record, właścicielce mogą zostać postawione 104 zarzuty dotyczące zaniedbań i okrucieństwa wobec zwierząt.