Znaleźli zabłąkanego psiaka. Okazał się kim innym, niż sądzili

Niedźwiedzie polarne i pingwiny mogą wyginąć przed końcem stulecia - 18-05-2018 Temperatura oceanów rośnie w zastraszającym tempie. Nie pozostaje to bez wpływu na żyjące w nich i w ich pobliżu stworzenia. Naukowcy zaalarmowali: do końca XXI wieku z powierzchni Ziemi mogą zniknąć niedźwiedzie polarne i pingwiny. czytaj dalej

Dlaczego masz takie duże łapy?

Błąkającego się zwierzaka dostrzegł jeden z okolicznych mieszkańców. - Powiedział, że przejeżdżał tamtędy i zobaczył psa, samotnie idącego skrajem drogi - opowiadał sierżant Kyle Rybaski z policji w Bartlett w rozmowie z serwisem dla miłośników zwierząt The Dodo. - Zabrał go i przyniósł do nas - dodał.

Zmęczony, zestresowany i odwodniony zwierzak podbił serca funkcjonariuszy. Szybko zorientowali się jednak, że to nie jest "zwyczajne" szczenię. Miał za duże łapy, za długie i za ostre pazury, za gęstą sierść.

Jak na policjantów przystało, przeprowadzili dochodzenie. I ustalili: to nie jest pies domowy. To maleńki kojot. - Byliśmy bardzo podekscytowani. Niecodziennie masz okazję trzymać na rękach kojota - opowiadał Rybaski.

Przekazany "przyjaciołom"

Prawdopodobnie - w nieznanych okolicznościach - kojot stracił matkę. Policjanci uznali, że jest zbyt młody, by samodzielnie radzić sobie w naturze, dlatego zapadła decyzja, by przekazać go do miejscowego schroniska dla dzikich zwierząt. "Był atrakcją w naszym posterunku, zanim został przekazany przyjaciołom z Willowbrook Wildlife" - napisali funkcjonariusze na Twitterze.



This cute puppy was brought to the PD after a concerned resident found it alone on the side of a busy road. Actually, the puppy turned out to be a coyote! He was quite the attraction at the PD before he was brought to our friends at Willowbrook Wildlife. pic.twitter.com/Kx9DtsS4sd — Bartlett IL PD (@bartlettpd) May 10, 2018

A poza tym to "ona", nie "on"

Wkrótce okazało się też, że to samiczka. W ośrodku dla zwierząt Willowbrook Wildlife zostanie otoczona opieką i wychowywana w towarzystwie innych kojotów. Specjaliści liczą na to, że uda się utrzymać w niej dzikie instynkty, by w przyszłości mogła odzyskać wolność.