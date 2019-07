Zobacz całkowite zaćmienie Słońca

Taki widok to "jak wygrać w totka". Też macie szansę go zobaczyć - 22-06-2019 W całej Polsce od niedawna mamy okazję obserwować efektownie wyglądające obłoki. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Drugiego dnia lipca miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca. Nie było ono jednak widoczne z terenu Polski. Swym zasięgiem objęło południowy Pacyfik, środkowe Chile oraz środkową Argentynę.

Co ciekawe, pas całkowitego zaćmienia przebiegał przez jedno z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie - La Silla w Chile, należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego. To właśnie stamtąd mogliśmy oglądać transmisję na żywo z tego niezwykłego wydarzenia.

Maksimum zaćmienia miało miejsce około godziny 22.40 polskiego czasu.

Zobacz, jak wyglądał moment kulminacyjny zaćmienia widoczny z Chile:

Aby obejrzeć całkowite zaćmienie, musielibyśmy znajdować się w wąskim pasie cienia rzuconego przez Księżyc na około 144 kilometrów.

Całkowite zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, które powstaje, kiedy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłania światło słoneczne. Ostatni raz mogliśmy podziwiać podobne zjawisko w 2017 roku - wtedy było widoczne na Pacyfiku, Atlantyku i w Stanach Zjednoczonych.

To nie koniec kosmicznych atrakcji

16 lipca będziemy mieli okazję zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Widoczne będzie prawie w całej Europie, a także w Afryce, środkowej Azji i na Oceanie Indyjskim.

W Polsce zaćmienie będzie widoczne wieczorem przy wschodzie Księżyca. Zaćmienie półcieniowe rozpocznie się o 20.44, zaćmienie częściowe o 22.02, faza maksymalna nastąpi o godz. 23.32, koniec zaćmienia częściowego o godz. 1.00, a koniec zaćmienia półcieniowego o godz. 2.18. Maksymalna faza zaćmienia wyniesie 0,65.