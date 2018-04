Zobacz, jak pył pochłaniał miasto

Burza uszkodziła minarety Tadż Mahal - 13-04-2018 Silny wiatr spowodował zniszczenia w indyjskim mauzoleum. Uszkodzone zostały dwie wieże. czytaj dalej

Na nagraniu widać wielką, burą masę pustynnego pyłu pochłaniającą miasto Jazd. Miało to miejsce 16 kwietnia.

- Wszystko staje się spowite mgłą i brązowawe. Sam nie wiem. Być może to rodzaj burzy piaskowej. Nie wiem, co to jest. Wiatr trochę przyspieszył. Tak, myślę, że to jakaś burza piaskowa. Czuję pył w oczach. Wracam do pensjonatu. To najlepszy pomysł - relacjonował mężczyzna filmujący zjawisko.

Według doniesień poszkodowanych zostało co najmniej 10 osób.