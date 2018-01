Darmowa komunikacja miejska w Krakowie. We wtorek ma dusić tam smog

Po raz pierwszy w Krakowie dzień z darmową komunikacją został ogłoszony na podstawie prognoz, a nie bieżących pomiarów. We wtorek zmotoryzowani mieszkańcy Krakowa i ich pasażerowie przez całą dobę będą mogli jeździć za darmo.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z tyloma osobami towarzyszącymi, ile miejsc siedzących jest w aucie. Nie ma przy tym znaczenia miejsce wydania dowodu, może to być także pojazd zarejestrowany na firmę.

- Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których kursuje komunikacja MPK, a które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego - przypomniało w komunikacie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa.

Prognoza zanieczyszczeń na wtorek

Według prognozy od północy do godz. 8 rano na ponad 90 procentach powierzchni miasta stężenie pyłu zawieszonego PM10 ma przekraczać wartość 150 mikrogramów na metr sześcienny, a od 8 do 16 wartość 100 mikrogramów na metr sześc. Norma to 50 mikrogramów na metr sześcienny.

W grudniu krakowscy radni znowelizowali zasady wprowadzania darmowej komunikacji w dni ze smogiem. IMGW w prognozach dzieli dobę na trzy części. W uchwale zapisano, że darmowa komunikacja będzie wprowadzana, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że średni poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w jednym z tych okresów przekroczy 100 mikrogramów na metr sześcienny, a w drugim 150 mikrogramów na metr sześć. i to przynajmniej na obszarze połowy miasta.

W sezonie grzewczym 2016/17 z powodu spowijającego Kraków smogu mieszkańcy mogli korzystać z darmowej komunikacji 19 razy.